La UEFA amenaza con romper con la FIFA y dejar fuera a las selecciones europeas del Mundial por la entrada de inversores privados

El fútbol mundial afronta una de las mayores fracturas institucionales de las últimas décadas. La UEFA ha elevado el tono de su enfrentamiento con la FIFA tras anunciar que sus 55 federaciones nacionales no participarán en ninguna competición organizada por el organismo presidido por Gianni Infantino si este mantiene su intención de abrir la propiedad del Mundial y otros torneos a inversores privados.

La advertencia supone una escalada sin precedentes en la disputa entre ambas instituciones. De prosperar el pulso, competiciones como el Mundial masculino, el Mundial femenino o los torneos de categorías inferiores podrían celebrarse sin las principales selecciones europeas, entre las que se encuentra España, un escenario que alteraría por completo el mapa del fútbol internacional.

La UEFA cierra filas contra el proyecto de la FIFA

En un duro comunicado conjunto, la UEFA y sus 55 asociaciones miembro rechazan "de forma unánime e inequívoca" la propuesta impulsada por la FIFA para transferir participaciones de propiedad de sus competiciones a capital privado.

El organismo europeo sostiene que el Mundial constituye "uno de los mayores legados deportivos del fútbol" y defiende que no puede convertirse en un activo financiero.

"El Mundial no está en venta", afirma la UEFA, que considera que ningún dirigente tiene "la autoridad moral" para vender un patrimonio que, a su juicio, pertenece a generaciones de futbolistas, selecciones y aficionados de todo el mundo.

Acusa a la FIFA de actuar sin transparencia

Más allá del contenido de la propuesta, la UEFA carga contra la forma en la que, asegura, se ha gestionado el proceso. Según denuncia, un cambio de semejante trascendencia fue diseñado "en secreto" y estuvo cerca de salir adelante sin un proceso de consulta real con las federaciones nacionales, a las que considera responsables de velar por el futuro del fútbol.

El comunicado va incluso más allá y acusa a la FIFA de plantear un ultimátum a sus miembros: aceptar la entrada de inversores privados o asumir las consecuencias.

Para la UEFA, esta forma de proceder constituye "una gobernanza basada en la intimidación" y representa "una profunda falta de liderazgo" por parte del máximo organismo del fútbol mundial.

El temor a que los inversores condicionen el fútbol

El principal argumento esgrimido por la UEFA gira en torno al impacto que tendría la entrada de accionistas privados en las grandes competiciones internacionales. El organismo considera que, si fondos de inversión o empresas adquieren participaciones en el Mundial u otros torneos, las decisiones dejarán de responder exclusivamente a criterios deportivos.

A partir de ese momento, advierte, cuestiones como el calendario internacional, el formato de las competiciones o la evolución del fútbol quedarían condicionadas por la necesidad de generar beneficios económicos para los accionistas.

"El futuro del fútbol no puede quedar dictado por las expectativas de quienes tienen como primera obligación maximizar la rentabilidad financiera", sostiene la organización europea.

Amenaza con un boicot total

La medida anunciada por la UEFA es contundente. Mientras la propuesta continúe sobre la mesa, ninguna de sus 55 federaciones participará en competiciones organizadas por la FIFA. El veto solo se levantaría si el organismo internacional retira completamente el proyecto y ofrece garantías vinculantes de que nunca volverá a plantear la entrada de propietarios privados en la gobernanza o en las competiciones que organiza.

La decisión afectaría potencialmente a todas las selecciones europeas, incluidas potencias como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia o Portugal, cuya ausencia supondría un golpe histórico para el prestigio y el atractivo comercial de cualquier Mundial.

Un nuevo capítulo en la tensión entre UEFA y FIFA

El enfrentamiento refleja las crecientes diferencias entre la UEFA y la FIFA sobre el modelo de gobernanza del fútbol internacional. En los últimos años ambas instituciones ya han chocado por cuestiones como la ampliación del calendario, la creación del nuevo Mundial de Clubes, la saturación de partidos o el reparto de ingresos.

La posibilidad de abrir las competiciones de la FIFA al capital privado supone, sin embargo, un punto de inflexión. Para la UEFA, no se trata únicamente de un desacuerdo económico, sino de una cuestión de principios.

"Hay momentos en los que las instituciones son juzgadas no por aquello que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder", concluye el comunicado. "Hay cosas que son demasiado importantes para vender. El Mundial pertenece al fútbol. Siempre será así".