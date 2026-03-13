Simeone se enfada cuando le preguntan por el futuro de Julián Álvarez

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que Julián Alvarez hizo unas “declaraciones correctas” al término del partido contra el Tottenham, cuando dijo que no sabía si iba a jugar la próxima temporada en su actual club, y remarcó que le está “dando un montón” al equipo rojiblanco.

Molesto con la prensa

“Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma con la cual voy a hablar. No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente. Le ganamos al Brujas 4-1 y el mejor del campo fue Oblak, porque había parado una pelota o dos importantísimas y el equipo había quedado en segundo orden porque habíamos ganado 4-1 y la expectación de todos ustedes (los periodistas), o la mayoría, fue que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido”, repasó el técnico en rueda de prensa después del entrenamiento.

“El partido del Barcelona ganamos 4-0 y la parte importante y la tapa de los diarios era Griezmann, que se puede ir o se puede quedar, o está en proceso de que se puede ir del Atlético de Madrid. Griezmann está con nosotros, se queda y va a jugar la final”, continuó Simeone para abordar justo después las declaraciones de Julián Alvarez del martes, cuando el atacante contestó que "puede que sí, puede que no" esté en el Atlético el próximo curso.

“Julián el otro día ha hecho unas declaraciones correctas, donde la vida de todos es el día a día. Y la valoración de las personas se hace a partir de lo que te dan y Julián Alvarez nos está dando un montón”, enfatizó el entrenador, que fue elevando el tono a medida que avanzó su respuesta para exponer su visión de todo ello.

“Entonces, partido contra el Brujas, ganaste 4-1 y todo se fue basado en Oblak y su parada; al Barcelona le ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba y partido contra el Tottenham ganamos 5-2 y todo basado en Julián Alvarez…. Le digo a nuestra gente; estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir”, proclamó el técnico.

Entre tanto, Apollo Sports Capital desembarcó este jueves en el club como máximo accionista. “La bienvenida absolutamente a toda esta gente que llega para seguir mejorando al Atlético de Madrid, para que el Atlético de Madrid siga creciendo como ha crecido en estos últimos 15 o 16 años y ojalá que todos podamos seguir haciendo un Atlético de Madrid mejor de lo que es hoy”, afirmó.

Elogios al Getafe de Bordalás

Y este sábado se enfrenta al Getafe. “Partido durísimo, complicado, de saber el rival que vamos a enfrentar. Viene de un momento muy bueno, de partidos importantes llevados adelante y merecidamente ganados desde su juego. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, expresó.

“Creo que el Getafe viene creciendo hace un par de años, no este año solo. En los años anteriores también ha mejorado, han mejorado sus futbolistas y, a partir de ahí, el entrenador tiene mejores armas para poder generar lo que necesita y estos chicos están aplicando de la mejor manera hoy”, destacó.

Simeone habló, además, de algunos nombres propios durante la rueda de prensa.

Uno fue Marcos Llorente. “Es un jugador muy, muy importante para nosotros. El año que ganamos la Liga le logramos encontrar un lugar donde podía dar todo su fútbol y nos hizo mucho bien en esa liga que ganamos, jugando de interno por la derecha”, recordó.

“A partir de ahí, fuimos viendo que podía ayudarnos en otros lugares para seguir mejorando como equipo y él como futbolista. Está en una maduración como futbolista muy buena y ojalá pueda mantener el nivel que tiene, porque es muy bueno para nosotros y para la selección española”, añadió.

También fue preguntado por Marc Pubill. “Él trabajó muy bien desde que llegó, con mucha humildad, ganas de ganarse el lugar y hablamos con él claramente desde el primer día de la forma que llegó al equipo. Y, a partir de ahí, ha crecido enormemente, nos está ayudando muchísimo, lo necesitamos cómo está y tiene margen de mejora, que será relacionado a su humildad, su trabajo y sus ganas de crecer”, contestó.

Y abordó la mejoría de Matteo Ruggeri en el lateral izquierdo: “Está creciendo, ha ido de menos a más en la temporada, adaptándose a la liga nueva, a la función diferente a cómo jugaba en el Atalanta con su equipo y creo que su crecimiento está siendo muy bueno y con un futuro aún mejor”.