Edu García repasa la situación actual del Atlético de Madrid: "Es ya más Apollo de Madrid"

Incluyendo su noche mágica de Champions de esta semana, muchas son las noticias que están elevando al Atlético de Madrid al puesto más alto de la atención. Hechos, hitos, novedades, una ensalada de ingredientes que hace que atendamos con cierta curiosidad por ser bastante inéditos.

Mañana desde las 16:15 veremos una performance de gánsteres con gorra exportados de los años 20 de Birmingham copando el partido ante el Getafe con beneplácito de La Liga. (No olvidemos nunca la multiplicidad de cargos y lo bien y silenciosamente que Gil Marín ha sabido siempre moverse). Una afamada plataforma paga al club de fútbol centenario porque deje de serlo. O al menos que deje de ser solo eso. Ahora toca darle vuelo al entretenimiento global.

Esto me lleva al otro hito, el Atlético es ya más Apollo de Madrid con sus nuevos inversores mayoritarios que ayer aprobó su junta de accionistas por unanimidad. Luego se hicieron foto familiar en derredor de un chéster sin Risto, pero con mucha baronía, tanta, que, si la ve la ex vice Calviño, torcería el morro. Entre los consejeros, otra novedad, un campeón del mundo, David Villa. Sin tacos, pero con corbata para aportar sobre moqueta la experiencia vivida sobre el césped. Tipo listo y con olfato.

Este Atleti moderno, ambicioso, reforzado y con ganas de crecer tiene que levantar su ciudad del deporte en torno al estadio metropolitano para hacer carne su sueño. Creo que anda el proyecto algo atascado, hay mucho mutismo y mucho rumor por la naturaleza del suelo. Que hablen los edafólogos y nosotros, con lo último sin dejar de mirar abajo: acusan a la entidad de no cuidar el verde para que se joroben los rivales. Actuaciones deficientes de porteros como el del Barça o el del Tottenham o "escurriones" y botes muy visuales que aúpan la teoría de la artimaña. ¿Ves cómo al final todo es muy terrenal?