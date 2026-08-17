Rodri llega a Barcelona para pasar reconocimiento médico: "Es un sueño estar aquí"

Rodri Hernández será nuevo jugador del F.C Barcelona en las próximas horas. El hasta ahora futbolista del Manchester City ha llegado este lunes a las 20:15 a la Ciudad Condal para cerrar su fichaje por el club azulgrana. Y es que está previsto que mañana martes, el mediocentro español pase reconocimiento médico y, tras firmar el contrato, se anuncie oficialmente como nuevo futbolista blaugrana.

El jugador ha llegado algo más tarde de lo previsto a la ciudad después de que su vuelo se retrasara, y tras el aterrizaje ha ofrecido declaraciones para los medios de comunicación que aguardaban a su salida. "Muy contento de llegar, han sido unos días intensos pero estoy feliz de que se haya resuelto todo".

Además, Rodri ha asegurado que jugar para el Barça es un sueño hecho realidad. "Jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros. Ahora toca trabajar y dar lo mejor", ha concluido.

Las cifras del fichaje de Rodri

Tras varios días de negociación entre el F.C. Barcelona y el Manchester City, la entidad azulgrana ha logrado cerrar el traspaso. El mediocentro se pondrá a las órdenes de Hansi Flick tras una operación que se ha cerrado en en 76,5 millones de euros, de los cuales 60 son fijos y 16,5 en variables.

De esta forma, el español se une a los fichajes de Gordon, Adeyemi, Bisiwu y Cancelo. Se espera que el futbolista esté disponible para disputar el Trofeo Gamper en el Spotify Camp Nou el próximo miércoles 19 de agosto de 2026 a las 20:00 horas.