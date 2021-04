Real Madrid – Chelsea: Zidane “pasa” de la UEFA

Y es que el conjunto blanco afronta esta cita Champions apenas unos días después de todo el terremoto que dejó la Superliga con Florentino Pérez como cara visible del torneo. Una situación que ha provocado que la UEFA amenace con expulsar al Real Madrid de la Liga de Campeones y que siembra, en parte de la afición, dudas sobre la actuación arbitral del holandés Danny Makkelie.

“El árbitro va a hacer su trabajo y nosotros tenemos que jugar al fútbol. Si pensamos en todo lo que se dice fuera, nos va a perjudicar, va a ser muy jodido, la liamos” ha asegurado un Zidane que no ha dudado en responder a las amenazas de la UEFA diciendo que “es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions”.

Respecto a su rival de mañana, Zidane también ha sido claro al definir a un Chelsea que ha mejorado mucho desde la llegada de Tuchel: “Va a ser un partido complicado. Ellos defienden bien, pero también saben atacar y crear muchas ocasiones. Necesitamos nuestra mejor versión para hacerles daño. Nosotros tenemos experiencia, pero ellos también” ha asegurado el técnico francés.

Mendy es baja, Kroos y Hazard disponibles

En esa rueda de prensa, Zidane ha confirmado que el francés Mendy no estará disponible para el partido ante el Chelsea al que si llega Toni Kroos. La ausencia del lateral zurdo se une a las bajas ya conocidas de Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Fede Valverde.

Tras tener minutos ante el Betis, también será de la partida un Eden Hazard en el que confía plenamente el técnico blanco: “No le veo con dudas, el otro día estuvo muy bien. Lo más importante era eso y ahora… a tirar. Estamos contentos porque seguro que nos va a aportar mucho" ha añadido Zidane.

Pelearán por la Champions y por la Liga

El Real Madrid afronta un final de curso frenético, pero al que llega justo de fuerzas y de efectivos. Aún así, Zidane no duda de que su equipo va a intentar luchar tanto en la Liga de Campeones como en la Liga: "No vamos a elegir. Estamos vivos en las dos competiciones. Hemos tenido muchas dificultades, pero nos hemos levantado las cosas. No pensamos que no vaya a ser posible… y menos para nosotros” ha sentenciado el técnico.