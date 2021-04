Hazard se apunta al tramo decisivo de la temporada

Edem Hazard regresa a una lista de convocados cuarenta días después de su última lesión, la que sufrió en su regreso el pasado 13 de marzo ante el Elche. Ahora, el club, su entrenador y los médicos, esperan que la recuperación sea definitiva y el belga pueda afrontar sin más contratiempos el tramo decisivo de la temporada con la Liga y la Champions en juego.

Bajas en el centro del campo

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha sido el encargo de confirmar el regreso de Eden Hazard en la rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Betis que se juega mañana en el estadio Alfredo Di Stefano. Su vuelta, junto a la de Luka Modrid, es muy oportuna debido a los problemas que el técnico francés ha tenido en las últimas semanas para confeccionar el centro del compa de su equipo. Tony Kroos aún no se ha recuperado de sus molestias y Fede Valverde es baja por coronavirus, ausencias que se suman a las de Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Ferland Mendy.

El objetivo de Zidane es recuperar a Mendy y Kroos para el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que el próximo martes disputa el Real Madrid ante el Chelsea. "Toni no va a estar con nosotros y Luka va a entrar en la convocatoria. Es una mala y buena noticia", ha dicho el francés.

Oportuno regreso

"Eden va a estar con nosotros en la convocatoria y es otra buena noticia que esté con el resto de jugadores", ha señalado al confirmar la vuelta del belga que solo ha participado en catorce partidos este curso y no juega desde el 13 de marzo.

Este enésimo regreso de Hazard se produce después de superar una lesión muscular en el psoas derecho y esperar con paciencia su vuelta, hasta no tener el alta competitiva y sentirse al cien por cien. El día de su reaparición ante el Elche, tras superar una rotura en el recto anterior izquierdo que le tuvo seis semanas alejado de los terrenos de juego, volvió a sufrir otra lesión muscular de la que ahora parece recuperado.

Esperando a Ramos y Mendy

Zidane confía en recuperar para la cita ante el Chelsea al francés Ferland Mendy, que mejora de su problema muscular y pero no jugará mañana ante el Betis. "No va a estar mañana y para Ferland es el día, vamos a ver, espero que esté el martes con nosotros. No es mucho lo que tiene, es cuestión de días", ha puntualizado.

El capitán Sergio Ramos ya realiza trabajo de campo tras superar su lesión muscular en un gemelo y el coronavirus. Zidane no pone fecha a su regreso pero confía en que esté pronto con el resto de sus compañeros. "Le veo muy bien anímicamente tras tener problemas. Está mucho mejor, ya está en el campo, todavía no con nosotros pero a falta de pocos días ya lo estará. Siempre le queremos con nosotros. Le veo bien, le faltan algunos entrenamientos para estar de vuelta con el equipo".