Florentino Pérez sobre la Superliga: "Queremos salvar el fútbol que está en riesgo"

El presidente del Real Madrid y de la nueva Superliga europea, Florentino Pérez ha asegurado en una entrevista en El Chiringuito con Josep Pedrerol que la creación de esta nueva competición es para salvar el fútbol que está en un momento de riesgo.

“Una de las bazas por las que nosotros hacemos esto es para salvar el fútbol, salvarlo en general. Los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol. Entre todos hemos perdido 5.000 millones. El Madrid, en sólo dos temporadas, 400”, dijo sobre los motivos han propulsado la creación de este campeonato por parte de 12 clubes fundadores.

El máximo mandatario del Real Madrid declaró que cuando solo tienen ingresos de la televisión, la solución es "hacer partidos con más atractivo, que pueden ver los aficionados de todo el mundo con todos los grandes clubes. Llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer una Champions hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar lo que hemos perdido", resalta.

El fútbol está perdiendo interés

El dirigente de la Superliga lamentó la pérdida de interés que ha sufrido el deporte rey: “El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es global y estos 12 equipos y alguno más tenemos aficionados en todo el mundo. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes están perdiendo el interés por el fútbol porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse".

También negó que la Superliga se trate de una competición cerrada: “Cinco equipos vendrán por méritos deportivos. ¿El Sevilla? Perfectamente. Está abierto, no es una liga cerrada, creemos en los méritos de todos los equipos". Además, expuso como la riqueza de los clubes grandes repercute en los más modestos: “Tenemos aficionados en todo el mundo. Eso es lo que da dinero, no otras competiciones. Y ese dinero es para todos, esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero... pero si no se genera, no existe".

Florentino mostró su intención de empezar pronto la competición, al mismo tiempo que recalcó la voluntad de dialogar con la UEFA y la FIFA: “Intentaremos empezar lo antes posible. Nosotros vamos a hablarlo con estos organismos, no sé por qué se tienen que enfadar. UEFA trabajaba en otro formato que, lo primero, no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol. Cuando digo salvar al fútbol es salvar a todos. Nosotros lo que queremos, que lo hemos heredado de Bernabéu, es salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad. La situación es muy dramática".

Los jugadores que participen en Superliga no tendrán sanciones

Al ser cuestionado por la posible sanción a los futbolistas que militen en los clubes de la Superliga que les impida jugar con sus selecciones nacionales resaltó que "pueden estar tranquilos porque eso no van a pasar. A nosotros no nos van a echar de la Champions, completamente seguro”. Además, criticó el modelo de la UEFA: “Tiene que ser transparente. La UEFA no tiene una buena imagen, no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA pero tiene que ser dialogante y no amenazante. Ellos han presentado un formato que nadie lo entiende y dicen que van a empezar en 2024 que en 2024 estamos muertos. Que hay clubes que han perdido cientos de millones".

Todavía restan tres equipos fundadores por presentar, además de los cinco invitados: “Al PSG de momento no le hemos invitado, ni a los dos alemanes. Podemos ser 15 y otros cinco que van alternando. ¿El Bayern? Cuando ha salido esto, no sé por qué, alguien ha dicho que vamos a acabar con las ligas y nadie con sentido común quiere acabar con las ligas, ¿en Inglaterra van a acabar con la Premier? No puede existir para 50, también tendrá derecho la Roma y el Nápoles para que los méritos de estos puedan estar ahí. Pero lo que da dinero son los 15 fijos que juegan entre ellos todas las semanas".

Carga contra el presidente de la UEFA

Florentino cargó duramente contra Ceferin, presidente de la UEFA, por sus declaraciones contra Agnelli: “Lo que no puede el presidente de la UEFA es insultar, como ha insultado a Angelli. Me parece impresentable, la UEFA tiene que cambiar, no queremos un presidente que insulte y queremos transparencia. Todos cambiamos y cambiamos a mejor. No se concibe en la Europa democrática esto, estas cosas no se dicen, por el bien de la sociedad".

En relación al estamento arbitral, adelantó que: “Se mejorará el VAR y los árbitros, y habrá fair play financiero y estabilidad en los clubes".