El Sanedrín: ¿Se decidirá la Liga en la última jornada?

Abel Resino: "Me ha sorprendido el Athletic, pensé que se le haría largo el partido y que el Atlético de Madrid acabaría remontando. Creo que al Atlético de Madrid le han pesado las victorias del Barça y del Sevilla" y añade que "el Atlético de Madrid ha probado de su propia medicina en muchas fases del partido; el Athletic se ha defendido muy bien, muy ordenado"

Manu Sarabia explica lo que en su opinión ha sucedido con el equipo de Simeone: "El Atlético de Madrid ha dilapidado muchos puntos que tenía de ventaja y eso te va mermando". Además Sarabia cree que la Liga se va a decidir en la última jornada y apuesta a que llegarán vivos los cuatro equipos

Segurola: "Las dos derrotas con el Chelsea las digirió muy mal. En ese momento se desajustó todo. Corre como siempre pero no tiene la convicción ni la confianza de antes". Además el periodista piensa que el Atlético no ha tenido nunca en su historia una oportunidad tan clara para ganar una liga como en este año. "Yo daba por seguro que iba a ganar la Liga porque estaba muy bien y sus rivales no estaban nada bien".