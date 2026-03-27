LESIONES

Raphinha se lesiona y hace saltar las alarmas en el Barça: más de un mes de baja

El brasileño se perderá los cuartos de final de Champions ante el Atlético y cuatro importantes partidos de Liga.

El Barça ya se mueve en el mercado: Lewandowski o Ferran Torres podrían salir este verano

Roberto Gómez Ramos

Madrid |

Raphinha se lesiona y hace saltar las alarmas en el Barça: más de un mes de baja
Raphinha se lesiona y hace saltar las alarmas en el Barça: más de un mes de baja | Getty

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho después de unas molestias que notó durante el partido amistoso que enfrentó este jueves a Brasil y Francia.

El delantero ha vuelto a la ciudad condal abandonando así la concentración con su selección después de que Ancelotti le tuviera que sustituir en el descanso del encuentro.

Según ha avanzado Alfredo Martínez, la voz del Barça en Onda Cero, y ha confirmado después el propio club, el brasileño estará cinco semanas de baja, por lo que se perderá la importantísima eliminatoria de cuartos de final de Champions ante el Atlético de Madrid.

Además, tampoco estará disponible para los encuentros ligueros ante Atlético, Espanyol, Celta y Getafe, claves en una lucha por LaLiga más viva que nunca tras el gran tramo de la temporada por el que pasa el Real Madrid.

El objetivo del brasileño es reaparecer en mayo, antes de unas posibles semifinales de Champions y el Clásico liguero ante el Madrid que apunta a ser decisivo.

Una temporada marcada por las lesiones

El futbolista del Barça está sufriendo una dura temporada marcada por las lesiones. A pesar de haber jugado 31 partidos este curso, en los que ha logrado 19 goles y 8 asistencias, esta es la tercera lesión que sufre Raphinha en la temporada.

Se perdió dos meses de competición en el primer tramo de la temporada y volvió a caer lesionado en febrero quedándose fuera de la ida de las semifinales de Copa del Rey en la que el Barça cayó goleado en el Metropolitano.

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