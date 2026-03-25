El Barça ya se mueve en el mercado: Lewandowski o Ferran Torres podrían salir este verano

Estamos a punto de entrar ya en el mes de abril y algunos equipos empiezan ya a mirar al mercado con un ojo puesto en la próxima temporada. Uno de ellos es el FC Barcelona, que tiene previsto hacer inversiones importantes para reforzar la delantera y el centro de la defensa.

Aún con una situación económica complicada, el equipo culé necesitará mirar al mercado no solo en clave fichajes, si no también en clave salidas, donde surge el debate entre dos nombres: Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Y es que según ha contado Alfredo Martínez en Radioestadio Noche, en el club no parecen tener tan clara la continuidad de Ferran, que termina contrato en 2027, en el equipo después de que en Navidades todo apuntara a que se le ofrecería la renovación.

"El rendimiento de Ferran y las dudas con Lewandowski han cambiado el escenario", explica Martínez, que también señala el nombre de Rashford como importante. "Si inviertes 30 millones en Rashford pierdes dinero y si no lo haces necesitas un hombre en banda".

También en Radioestadio Noche habla David Bernabéu, que cuenta que si bien desde la dirección deportiva entienden que el ciclo de Lewandowski en el Barça ha terminado, no lo cree así Joan Laporta, al que le gustaría fichar a un delantero titular y quedarse con el polaco, abriendo así la puerta de salida a Ferran Torres.

En este sentido, asegura que el Barcelona tiene prevista este verano una inversión de entre 120 y 130 millones de euros en traspasos. "El problema es encajarlos en el límite salarial", dice Bernabéu.

Dos favoritos

En clave fichajes no es un secreto que el deseo del Barcelona para la delantera es Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid por el que se prevé que el club rojiblanco pida un alto precio de traspaso.

"Julián gusta mucho a Laporta y Deco, pero entienden que ni pueden ni quieren pagar lo que va a pedir el Atlético (…) La temporada que está haciendo no está al nivel del dinero que van a pedir", explican en Radioestadio Noche.

Es en este contexto donde surge el nombre de Omar Marmoush como plan B de la dirección deportiva culé. El delantero egipcio suma esta temporada seis goles en 29 partidos esta temporada con el Manchester City, tiene un valor de mercado de 60 millones de euros y puede jugar también como extremo izquierdo.

Como opción principal para el centro de la defensa el elegido es Alessandro Bastoni, central del Inter que termina contrato en 2028 y al que el Barça cree que podría sacar de Italia por 60 millones de euros. Entre las opciones que maneja el club está la de incluir jugadores para abaratar las operaciones.