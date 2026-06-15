Rafael Louzán, sobre el acuerdo de Cucurella con el Real Madrid: "Si es así, bienvenido a la Liga española"

La noticia de este domingo en la concentración de la selección española en Estados Unidos ha sido la del acuerdo del Real Madrid con Marc Cucurella para que el lateral izquierdo del Chelsea se incorpore a la disciplina madridista y se ponga a las órdenes de José Mourinho después de la Copa del Mundo.

Por ello le hemos preguntado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en Radioestadio Noche, donde ha mostrado su satisfacción por la llegada de "uno de los referentes de nuestra selección" a LaLiga.

Louzán ha explicado, además, que una noticia como esta no rompe el buen ambiente de la selección en las horas previas al debut mundialista ante Cabo Verde y califica estas negociaciones como algo "normal" en una época del año que es "el momento de toma de decisiones de los jugadores".

Las miradas en Lamine

Aunque ha sido Cucurella quien ha copado los focos este domingo, las miradas también han estado puestas en Lamine Yamal y Nico Williams y en si ambos podrán tener minutos en el debut.

Luis de la Fuente ha confirmado que ambos futbolistas están recuperados, aunque ha dejado entrever que no serán titulares puesto que no están para jugar aún los 90 minutos de un partido.

"De la Fuente conoce la realidad y él es el que debe valorar", ha dicho el presidente de la RFEF sobre la posible presencia de ambos jugadores en el partido.