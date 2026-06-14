El Real Madrid cierra el fichaje de Marc Cucurella "en menos de 24 horas": "Hoy mismo ha dado el sí"

El Real Madrid ha cerrado un acuerdo con el lateral izquierdo Marc Cucurella. Tal y como ha adelantado el periodista Fabrizio Romano y ha confirmado Alberto Pereiro, periodista de Onda Cero, el jugador, que acaba contrato con el Chelsea en 2028, se unirá al club merengue por una cifra cercana a los 50 millones de euros.

"El Real Madrid ni confirma ni desmiente, pero ha debido de notar algo en la opción de Gvardiol y se van directamente a por Cucurella", ha explicado Pereiro, al tiempo que ha contado que se incorpora a petición del nuevo entrenador del equipo blanco, José Mourinho. "No sé los años que va a firmar, pero es algo muy similar a lo que ha pasado con Bernardo Silva".

Según las fuentes del periodista, Cucurella "no tenía intención" de anunciar su futuro antes de que acabara el Mundial, pero que cuando le ha llegado la opción de jugar en el Madrid "ha dicho sí". "A mí no me lo desmienten", ha insistido. "Si no pasa nada raro y al 100% va a ser jugador blanco".

Cucurella se suma a otros fichajes que ya se han mencionado, aunque ninguno oficial todavía: Konaté, Dumfries, Bernardo Silva. "Ha llegado Mourinho como hace 14 años, ha puesto el club patas arriba y su presidente se lo está dando todo", ha recordado Pereiro.

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