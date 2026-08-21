Pol Lozano señala en Onda Cero al jugador del Real Madrid que más le ha impresionado: "Es el más completo"

Pol Lozano ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, en Radioestadio Noche, para analizar el próximo enfrentamiento entre el Espanyol y el Real Madrid. El centrocampista perico afronta el partido con confianza después del buen inicio de temporada de su equipo.

Raúl Granado, conductor del programa, ha preguntado al futbolista por su entrenador, Manolo García, por el momento del equipo y por el partido ante el conjunto blanco, confesando, incluso, qué futbolista preferiría no tener enfrente este sábado a las 21.30h.

"El mejor momento para jugar contra el Madrid es ahora"

El jugador del Espanyol ha analizado cómo llega el Real Madrid al encuentro. El conjunto blanco todavía no ha debutado en Liga, algo que, según Pol Lozano, puede jugar a favor del equipo perico.

"Si tienes que jugar contra el Madrid, el mejor momento es ahora. No hay más", ha afirmado el centrocampista. A su juicio, enfrentarse al equipo de José Mourinho cuando todavía no está plenamente rodado puede ser una oportunidad, aunque reconoce la enorme dificultad del partido.

"Cuando están rodados o cuando se están jugando algo más serio, pues es mucho más complicado", ha explicado.

La dificultad de jugar de mediocentro contra el Real Madrid

Pol Lozano también ha explicado cómo cambia su trabajo cuando se enfrenta al conjunto blanco. El futbolista considera que el Madrid tiene una manera de jugar reconocible y unos patrones que sus jugadores repiten independientemente del entrenador.

En su posición de mediocentro, además, el partido presenta algunas particularidades. Como explica, el Real Madrid suele cargar mucho el juego por fuera, especialmente con Vinícius, mientras que por dentro puede parecer que hay menos jugadores.

De hecho, ha señalado a Vinícius Jr. como el jugador del conjunto blanco que más le ha impresionado. "Sin duda", ha respondido antes de explicar los motivos por los que considera al brasileño un jugador especialmente complicado de defender.

Es el jugador que más me ha impresionado en persona

El centrocampista del equipo perico ha destacado especialmente las condiciones físicas del atacante del Real Madrid. "No solo la forma en que entiende el fútbol, sino que es el jugador que más me ha impresionado físicamente", ha explicado, poniendo el foco en su capacidad para acelerar, frenar y volver a arrancar rápidamente.

Para Pol Lozano, además, Vinícius no destaca únicamente por su velocidad o por su capacidad en el uno contra uno. "Hay muchos jugadores que tienen mucha calidad, muy buen uno contra uno, pero es que a mí me parece el más completo", ha sentenciado.

El Espanyol llega con confianza

El centrocampista también ha valorado el buen comienzo del Espanyol. El equipo arrancó la competición con una victoria que, según Lozano, era especialmente importante teniendo en cuenta la dificultad del calendario que tenían por delante.

El futbolista reconoce que la pretemporada no había dejado las mejores sensaciones y que los resultados habían podido generar algunas dudas, aunque el triunfo en el primer partido permitió recuperar rápidamente el ánimo del grupo. "Empezar con victoria nos daría ese plus que necesitamos para estos partidos que nos vienen", ha explicado.

El Espanyol quiere mirar más arriba

Preguntado por las aspiraciones del equipo esta temporada, el centrocampista se ha mostrado ambicioso, aunque sin lanzar las campanas al vuelo. El centrocampista recuerda que el Espanyol lleva dos temporadas en Primera y espera que este curso pueda disfrutar de un inicio más estable.

"Esos 30 y pico puntos en la primera vuelta, pues bueno, evidentemente yo lo firmaría", ha reconocido en referencia al comienzo de la pasada campaña. Pero el jugador perico quiere más y apunta a la posibilidad de luchar por posiciones superiores: "Ojalá que sea más estable la temporada y podamos luchar por posiciones más arriba".

La Copa, otro de los objetivos del Espanyol

Pol Lozano también ha puesto en valor la Copa del Rey, una competición en la que el Espanyol no ha ofrecido su mejor versión durante los últimos años. Según ha explicado, el mensaje del entrenador, Manolo González, ha sido claro desde el comienzo de la temporada.

"La Copa era un debe y nos lo transmitió el míster el primer día de temporada", ha contado el centrocampista. "No la vamos a tirar este año", fue, según cuenta, el mensaje del técnico.

Con la confianza que le ha dado su buen arranque de temporada, el Espanyol afronta ahora uno de los grandes retos del curso ante un Real Madrid que todavía no ha debutado en Liga. Pol Lozano reconoce la dificultad del encuentro, pero también ve una oportunidad en el momento en el que llega el rival.

El centrocampista perico, además, deja claro que el equipo no quiere limitarse esta temporada a pelear por la permanencia. La intención es ganar estabilidad y mirar hacia posiciones más altas. Y para ello, un triunfo ante el Real Madrid supondría mucho más que tres puntos: sería un importante golpe de moral para un Espanyol que quiere seguir creciendo.