Pellegrini: "Han sido muy superiores durante los noventa minutos"

El preparador bético relató que fue "un partido parejo hasta que de un córner abrieron el marcador" y también reconoció que el partido "defensivo" de su equipo fue "pobre" y que por ello los rivales le superaron "absolutamente durante todo el partido", además de apuntar que "ofensivamente" tampoco estuvieron bien. "No hicimos bien nada, asumir el resultado y hacer autocrítica", subrayó el entrenador del Betis, quien sobre los altibajos que se le ven a su equipo en esta temporada argumentó que "todos los equipos ganan y pierden, eso es normal. Hay bajas, lesiones...".

Pellegrini, no obstante, consideró que "en términos generales la campaña está en los términos que se esperaba, quizá con marcadores excesivos ante los grandes, pero se sigue peleando en LaLiga y también en Europa". Destacó que no le "ha sorprendido el Atlético, tiene un gran plantel", e insistió en que "los tres grandes -Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid-" les han hecho esta temporada "cinco goles y eso es algo que hay que revisar". El entrenador del Betis, sobre el partido de LaLiga del próximo domingo, también ante el Atlético de Madrid pero en el estadio Metropolitano, deseó que "sea distinto", aunque puntualizó que puede que sea "más difícil por ser de visita, pero ya se verá como se afronta".