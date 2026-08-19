Máxima preocupación por Musiala: el jugador del Bayern se desmaya por segunda vez en cuatro días y revela qué le ocurre

Nuevo susto con Jamal Musiala. La joven estrella del Bayern de Múnich volvió a desplomarse durante un partido de su equipo, apenas cuatro días después de sufrir un episodio similar. El futbolista alemán ha querido tranquilizar a los aficionados del conjunto bávaro y ha explicado que padece una disfunción neurológica.

El futbolista de apenas 23 años se desplomó el pasado 15 de agosto durante un amistoso ante el RB Leipzig, suceso que provocó la inquietud de sus compañeros, que no dudaron en socorrerle, temiendo que fuera algo más grave.

Ayer, martes, durante otro amistoso, en este caso contra el Heidenheim, volvió a repetirse la temida escena, generando la estupefacción de los presentes.

El internacional alemán entró al terreno de juego como suplente y, apenas unos minutos después, cayó al césped sin que mediara ningún contacto con otro futbolista. Sus compañeros y los jugadores del Heidenheim formaron rápidamente un círculo alrededor de Musiala mientras los servicios médicos acudían para atenderle. Finalmente, el jugador pudo abandonar el campo por su propio pie.

El Bayern terminó imponiéndose por 4-2 al Heidenheim, pero el resultado quedó en un segundo plano ante el nuevo episodio protagonizado por su estrella.

Musiala explica por qué se desmaya

Después de los dos episodios, Musiala decidió pronunciarse públicamente para tranquilizar a sus seguidores. El jugador explicó que ha sido diagnosticado con una disfunción neurológica que provoca ausencias breves y temporales.

El futbolista aseguró que se trata de episodios que pueden ser tratados y que los especialistas que le atienden no han detectado un riesgo grave para su salud. Además, afirmó que está recibiendo atención médica y que los profesionales le han autorizado a continuar con su carrera deportiva.

Dos desmayos en cuatro días

El segundo episodio se produjo el 18 de agosto, en el amistoso frente al Heidenheim. Musiala había saltado al campo desde el banquillo y apenas unos minutos después volvió a desplomarse.

La coincidencia entre ambos episodios llamó especialmente la atención: en los dos casos, el futbolista cayó al césped sin sufrir una entrada o un golpe de un rival. Tras el segundo desmayo, los médicos volvieron a atenderle y Musiala pudo abandonar el terreno de juego caminando.

El jugador ha querido transmitir tranquilidad y ha insistido en que se encuentra bien y que está siguiendo las indicaciones de los especialistas. La información disponible apunta a que el Bayern tampoco considera que, por el momento, exista un impedimento para que continúe jugando, aunque sus próximos partidos estarán sujetos a valoración médica.

¿Qué le pasa a Musiala?

Musiala ha descrito su problema como una disfunción neurológica que provoca ausencias breves y tratables. Estas ausencias pueden producir episodios de pérdida momentánea de conciencia y, en algunos casos, provocar una caída repentina.

No obstante, no se ha hecho público un diagnóstico médico más concreto, por lo que no conviene afirmar que Musiala padezca una enfermedad determinada. Algunas informaciones han relacionado sus síntomas con las llamadas crisis de ausencia, pero el propio futbolista únicamente ha hablado públicamente de una disfunción neurológica y de episodios temporales de ausencia.

Por ahora, Musiala continúa bajo seguimiento de especialistas y mantiene su intención de seguir jugando al fútbol. El Bayern deberá decidir, junto a los médicos, cuándo está en condiciones de volver a competir.