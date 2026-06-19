Última hora del Mundial de Fútbol 2026: México se coloca como primera de grupo tras imponerse a Corea y Canadá barre a Qatar

La segunda jornada del Mundial 2026 comenzó a aclarar el panorama en varios grupos. México se convirtió en la primera selección clasificada para las eliminatorias tras derrotar a Corea del Sur (1-0) con un gol de Luis Romo, asegurando además el liderato del Grupo A ante su afición.

Mientras tanto, Canadá protagonizó la goleada de la jornada al aplastar a Qatar por 6-0, impulsada por un hat-trick de Jonathan David, aunque la celebración quedó empañada por la grave lesión sufrida por Ismaël Koné. Con los anfitriones dando un paso al frente y varias selecciones acercándose a los dieciseisavos de final, el torneo empieza a perfilar a sus primeros grandes protagonistas.

Comienza este viernes una nueva jornada del Mundial de 2026 con Estados Unidos y Australia peleando por la primera posición del grupo D. Ambas selecciones cumplieron en la primera jornada tras ganar a Paraguay y Turquía, respectivamente.

El encuentro podría decidir quien acaba como primer clasificado, algo positivo de cara a los emparejamientos en dieciseisavos.