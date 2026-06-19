Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: México se coloca como primera de grupo tras imponerse a Corea y Canadá barre a Qatar

La goleada por seis goles a cero que los canadienses impusieron a Qatar se vio empañada por la grave lesión de Ismaël Koné que vio como su pierna se partía tras una dura entrada de Assim Madibo.

ondacero.es

Madrid |

Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur
Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur | Agencia EFE

La segunda jornada del Mundial 2026 comenzó a aclarar el panorama en varios grupos. México se convirtió en la primera selección clasificada para las eliminatorias tras derrotar a Corea del Sur (1-0) con un gol de Luis Romo, asegurando además el liderato del Grupo A ante su afición.

Mientras tanto, Canadá protagonizó la goleada de la jornada al aplastar a Qatar por 6-0, impulsada por un hat-trick de Jonathan David, aunque la celebración quedó empañada por la grave lesión sufrida por Ismaël Koné. Con los anfitriones dando un paso al frente y varias selecciones acercándose a los dieciseisavos de final, el torneo empieza a perfilar a sus primeros grandes protagonistas.

Comienza este viernes una nueva jornada del Mundial de 2026 con Estados Unidos y Australia peleando por la primera posición del grupo D. Ambas selecciones cumplieron en la primera jornada tras ganar a Paraguay y Turquía, respectivamente.

El encuentro podría decidir quien acaba como primer clasificado, algo positivo de cara a los emparejamientos en dieciseisavos.

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Canadá firma la goleada del Mundial ante una Qatar desbordada

Canadá protagonizó una auténtica exhibición al imponerse por 6-0 a Qatar en el cierre de la segunda jornada del Grupo B. Los goles de Cyle Larin, Nathan Saliba, un autogol de Mohammed Almanai y un espectacular hat-trick de Jonathan David permitieron a los norteamericanos sumar una victoria histórica y colocarse como líderes del grupo. Qatar, que terminó el encuentro con nueve jugadores por las expulsiones de Assim Madibo y Ahmed Al-Rawi, quedó al borde de la eliminación.

Suiza, clasificada a dieciseisavos

La selección suiza consiguió el pase a la siguiente ronda tras vencer 4-1 a Bosnia. Los tantos de Manzambi por partida doble, Vargas y Xhaka le dieron los tres puntos, colocándose como primera de grupo.

Con los grupos A y B habiendo disputado las dos primeras jornadas, es turno del grupo D, donde Estados Unidos y Australia buscarán certificar el pase a los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Estados Unidos venció de manera contundente a Paraguay (4-1), demostrando su poderío ofensivo y sus ganas de hacer historia.

Por su parte, Australia dio un golpe encima de la mesa ganando 2-0 a Turquía, la gran favorita del grupo.

Ahora, ambas selecciones quieren imponer su autoridad colocándose en la primera posición del grupo, lo que permitiría, a priori, un mejor cruce en la siguiente ronda.

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