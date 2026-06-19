Unai Simón: "Si esta selección hace algo bien es marcar goles, lo de Cabo Verde fue algo anómalo"

España afronta este domingo ante Arabia Saudí un partido que se ha cobrado mayor importancia de lo esperado después del tropiezo en la primera jornada ante Cabo Verde. El equipo español no estuvo bien en el debut y eso ha provocado las críticas durante los últimos días.

Este jueves ha pasado por Radioestadio Noche uno de los capitanes de la selección, Unai Simón. El guardameta titular de España y del Athletic se ha mostrado confiado en que el equipo va a saber darle la vuelta a la situación.

"El fútbol es así, el resultado no nos gustó. Si esta selección hace algo muy bien es marcar goles, lo del otro día fue algo anómalo. Ante Arabia vamos a tener posibilidades de demostrárselo a todo el mundo", ha explicado el portero.

Simón ha puesto en valor, además, el trabajo defensivo de la selección de Cabo Verde y ha lamentado la mala suerte de España de cara a puerta. "Si marcas un gol en el minuto 30 o 60 tienen que abrir las líneas y es donde nosotros podríamos encontrar más espacios. No lo conseguimos, pero el planteamiento de juego estuvo bien", ha explicado.

El guardameta ha insistido en la confianza de todo el equipo para conseguir un buen resultado ante Arabia Saudí que espante las malas sensaciones del debut y ha destacado el gran ambiente en la concentración en Chattanooga.

"No ha cambiado nada, seguimos haciendo los mismos entrenamientos y el ambiente sigue siendo el mismo (…) Seguimos confiando plenamente en el míster y en que podemos ganar los dos partidos", ha sentenciado en Onda Cero.

La convivencia entre porteros

Unai Simón es el portero elegido por Luis de la Fuente y uno de los líderes de esta selección española, pero en los últimos meses su puesto ha estado en entredicho por el buen papel mostrado por los otros dos porteros convocados: David Raya y Joan García.

El del Athletic ha explicado que entre los tres tienen muy buena relación y cómo se ayudan entre ellos en el día a día en la concentración.

"A todos nos ha tocado vivir en algún momento el tener que ser suplentes y lo hemos sabido gestionar bien. Esa experiencia ya la tenemos y sabemos lo que se siente en el otro lado. Eso no quita que cuando salimos a entrenar todos queremos demostrarle al míster que queremos jugar contra Arabia", ha explicado.

Además, se deshace en elogios hacia sus dos compañeros en la portería. "David Raya es el portero más completo que he visto, es un 8,5 o un 9 en todas las facetas", dice del guardameta del Arsenal, mientras que de el del Barça destaca que "tiene un uno contra uno que es imposible hacerle un gol, es el mejor que he visto con mucha diferencia", explica.