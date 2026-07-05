Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Brasil y Noruega se enfrentan por una plaza en cuartos de final
Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo, Erling Haaland.
Las canciones elegidas por la Selección para el Mundial que no ha dejado indiferentes a los aficionados
Cuándo juega España contra Portugal en los octavos de final del Mundial
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La policía desaloja a aficionados de los alrededores del hotel de Inglaterra
Decenas de aficionados que merodeaban el hotel donde pernocta el equipo de Inglaterra que enfrentará este domingo a México en el Mundial, fueron desalojados por la policía, que ha tomado medidas para garantizar el descanso de los futbolistas.
Desde el viernes, la selección dirigida por Thomas Tuchel ha sido protegida por un robusto cuerpo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía, que han colocado bardas para evitar el acceso de hinchas.
A inicios de semana, miles de aficionados gritaron, lanzaron petardos y tocaron sirenas fuera del hotel donde se alejó el equipo de Ecuador que jugó con México los dieciseisavos de final, con el objetivo de no dejar descansar a los sudamericanos.
Sheinbaum desea suerte a México antes del duelo del Mundial 2026 contra Inglaterra
La presidenta Claudia Sheinbaum deseó este sábado suerte a la selección mexicana de fútbol para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra, previsto este domingo en el Estadio Ciudad de México, en medio de llamados oficiales a celebrar con seguridad tras muertes en festejos previos.
"Suerte a la selección para mañana", dijo la mandataria al cerrar un acto del Programa de Vivienda en Morelia, Michoacán, donde entregó 32 viviendas y 307 escrituras.
Cientos de aficionados reciben a Portugal y Ronaldo en Dallas
Cientos de aficionados recibieron este sábado a la selección portuguesa a su llegada a Dallas, donde el lunes se enfrentará a España en el estadio AT&T, en los cuartos de final del Mundial 2026.
Apostados durante horas en la Calle Principal, los aficionados, la mayoría curiosos con camisetas de todo tipo de selecciones que querían ver a Cristiano Ronaldo, más un pequeño grupo de seguidores lusos, aguardaron la llegada del autobús con la delegación portuguesa, encabezada por el técnico Roberto Martínez.
El conjunto portugués, que se entrenó esta mañana en el Centennial Park de Toronto (Canadá) realizará mañana, domingo, su único entrenamiento en Dallas, en los campos de la Universidad Metodista del Sur.
Deschamps: "No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere"
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este sábado que no va a criticar el juego defensivo de Paraguay tras derrotar a la selección guaraní en octavos de final del Mundial, justificando que "cada equipo juega como quiere".
"No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo", afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.
Francia derrotó este sábado a Paraguay por 1 a 0 gracias a un tanto de Kylian Mbappé de penalti en la segunda mitad, y se enfrentará a Marruecos en cuartos de final el próximo jueves en Boston.
Kylian Mbappé: "Pensaban que veníamos de etiqueta y también sabemos jugar sucio"
El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, cargó contra el juego "sucio" de Paraguay aunque cada uno tanga que jugar "con sus armas", y valoró cómo su equipo fue capaz de bajar al barro para superar una dura eliminatoria este sábado en Filadelfia (Estados Unidos) y llegar a cuartos de final del Mundial.
"Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que el partido de hoy, la forma en que lo jugamos, fue muy bueno. Demostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos ensuciaremos las manos, valga la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo después del partido en declaraciones a la televisión francesa M6.
Orlando Gill: "Paraguay sale del Mundial con la frente en alto"
El portero paraguayo Orlando Gill lamentó este sábado la eliminación de la Albirroja en el Mundial 2026 al caer por 0-1 ante la favorita Francia en los octavos de final con un gol de penalti de Kilian Mbappé, pero afirmó que la selección sudamericana "sale con la frente en alto".
"Paraguay lo dejó todo y sale del Mundial con la frente en alto, si no hubiesen dado ese penalti nos íbamos al alargue", afirmó Gill.
Mbappé y un gol que vale por 3: clasificación, líder goleador y a uno del histórico Messi
Kylian Mbappé alargó este sábado la sombra de su historia en el Mundial al anotar su séptimo gol con un valor significativo: clasificó a Francia a cuartos de final, y con ahora 19 sigue a la sombra de Lionel Messi, el máximo anotador en estos torneos.
Con 11 años de diferencia, Messi, quien cumplió 39 el 24 de junio, y Mbappé, que celebrará 28 el 20 de diciembre, comparten con 7 dianas la cima de la clasificación de goleadores del torneo.
Bruno Guimarães: "Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo junto con Kane"
El centrocampista brasileño Bruno Guimarães espera un partido "muy trabado" contra Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 y situó este sábado a Erling Haaland como "uno de los mejores delanteros del mundo" junto con el inglés Harry Kane.
"Creo que va a ser un partido muy trabado. Ellos van a dar la vida en cualquier córner o falta para intentar hacer un gol", dijo el futbolista del Newcastle en la rueda de prensa previa al cruce con los vikingos rojos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Ancelotti felicita a Cabo Verde por jugar "tan bonito" contra Argentina
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, entró a valorar este sábado la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, a la que felicitó por "jugar un partido tan bonito" contra la actual campeona del mundo.
"¿Quién hubiera dicho que Argentina sufriría ante Cabo Verde? Sufrió porque el fútbol moderno es así", resumió el técnico de la Canarinha en rueda de prensa, en la víspera del partido de octavos de final contra Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Argentina suspende por tormentas su primer entrenamiento para los octavos contra Egipto
La selección argentina se vio obligada a suspender este sábado su primer entrenamiento de preparación para los octavos de final contra Egipto y tuvo que limitarse a hacer trabajo de recuperación en el gimnasio por una amenaza de tormenta eléctrica en el sur de Florida.
La Albiceleste regresó a Fort Laurderdale tras su agónica victoria de anoche sobre Cabo Verde, y hoy tenía programada una sesión de práctica en las instalaciones del Inter Miami, donde también preparó el encuentro de dieciseisavos de final.
Raphinha no está al 100%, pero estará en el banquillo ante Noruega
Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este sábado que Raphinha, recién recuperado de una lesión muscular, aún no está al 100%, pero podrá sentarse en el banquillo el domingo en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.
"Raphinha está progresando muy bien. Todavía no está al 100 %, pero está disponible para estar en el banquillo de cara a poder jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo con los noruegos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. "Estamos muy felices por esto porque Raphinha es un jugador muy muy importante para el equipo".