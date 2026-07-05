Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Brasil y Noruega se enfrentan por una plaza en cuartos de final

La policía desaloja a aficionados de los alrededores del hotel de Inglaterra

Decenas de aficionados que merodeaban el hotel donde pernocta el equipo de Inglaterra que enfrentará este domingo a México en el Mundial, fueron desalojados por la policía, que ha tomado medidas para garantizar el descanso de los futbolistas.

Desde el viernes, la selección dirigida por Thomas Tuchel ha sido protegida por un robusto cuerpo de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía, que han colocado bardas para evitar el acceso de hinchas.

A inicios de semana, miles de aficionados gritaron, lanzaron petardos y tocaron sirenas fuera del hotel donde se alejó el equipo de Ecuador que jugó con México los dieciseisavos de final, con el objetivo de no dejar descansar a los sudamericanos.