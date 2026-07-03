La Selección Española firmó su mejor participación hasta la fecha en esta Copa del Mundo 2026 ganando de manera contundente a Austria por tres goles a cero. Una victoria que supo mucho mejor tras la espléndida imagen ofrecida por el combinado dirigido por Luis de la Fuente: una férrea defensa sostenida a través de la posesión, el despliegue de un juego mucho más vertical que en los últimos encuentros y una gran cantidad de oportunidades que podrían haber abultado mucho más el marcador.

Con el triunfo del pasado jueves, España ha logrado romper con la maldición que arrastraba desde el año 2010, edición en la que se proclamó campeona por primera y única vez en su historia: volver a pasar una ronda eliminatoria en una cita mundialista. Desde entonces, no había sido capaz de superar la fase de grupos en 2014, ni de avanzar de los octavos en 2018 y 2022.

El cuadro eliminatorio comienza a definirse

Tan solo 16 equipos permanecen en la lucha por alzarse con el trofeo de selecciones más prestigioso del planeta. La victoria de España permite a La Roja disputar los octavos de final, rompiendo la barrera de las dos últimas citas.

En su lado del cuadrante, el rival que le depara el destino será Portugal, que ha logrado avanzar hacia esta ronda tras llevarse la victoria en el último suspiro ante Croacia (2-1) con un gol en los instantes finales del partido. Croacia pudo empatar el encuentro en el último minuto, pero el tanto acabó siendo anulado, quedándose sin la posibilidad de forzar la prórroga o la tanda de penaltis.

Cuándo juega España contra Portugal en los octavos de final del Mundial

La Selección Española se verá las caras ante Portugal en octavos de final al igual que lo hiciese en el año 2010, cuando un solitario tanto de David Villa fue suficiente para continuar con el camino hacia la estrella. En esta ocasión, el derbi ibérico tendrá lugar el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Dallas Stadium, uno de los recintos más espectaculares del Mundial: cuenta con capacidad para más de 90.000 aficionados y será sede de una de las semifinales del torneo.

En frente se encontrará la Portugal de Roberto Martínez, en el que puede ser el último gran partido de uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el luso se encuentra disputando su sexto Mundial, un trofeo que todavía se le resiste al combinado portugués.

El último precedente oficial entre ambos se dio en la final de la Nations League, en la que los lusos lograron llevarse el trofeo en la tanda de penaltis tras un encuentro que llegó a los 120 minutos con empate a dos. El que avance hacia la ronda de cuartos de final tendrá que medirse ante el vencedor del cruce entre Bélgica y Estados Unidos.