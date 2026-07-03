Las canciones elegidas por la Selección para el Mundial que no ha dejado indiferentes a los aficionados

La Selección Española de fútbol ya emprende su camino hacia la obtención de la segunda estrella mundialista de su historia. Tras una fase de grupos en la que surgieron algunas dudas, a pesar de quedar como primera clasificada con siete puntos, ha certificado su candidatura con una goleada y un espectacular juego ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial.

Los de Luis de la Fuente ya se encuentran clasificados para los octavos de final, ronda en la que espera Portugal. Precisamente de la concentración española hemos conocido cuál es la playlist que acompaña a los jugadores durante este torneo que comenzó a finales del mes de junio y que, en el mejor de los casos, acabaría con la final del 19 de julio.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha compartido la playlist que acompaña a los internacionales, en la que se puede encontrar una curiosa variedad de estilos musicales. Como no podía ser de otra manera en un combinado tan joven, el reggaetón irrumpe con fuerza a través de canciones de Bad Bunny (Otra Noche en Miami, LA CANCIÓN, DtMF o NUEVAYoL), Quevedo (LA GRACIOSA, AL GOLPITO o MI BALCÓN), Feid (Ferxxo 100) o Daddy Yankee (¿Qué Tengo Que Hacer?).

En la lista también figuran raperos como Drake (Life is Good o Janice STFU) o Kase.O (Ringui Dingui o Intro: Camisa de la Fuerza), además de algunos clásicos internacionales como Billie Jean de Michael Jackson o Walking On A Dream de Empire Of The Sun.

Este listado, que Movistar Plus ha difundido en redes, ha generado debate entre los usuarios. Mientras que muchos han criticado la marcada presencia de reggaetón y estilos urbanos actuales, otra parte de los aficionados la defiende al considerarla acorde a la juventud de la plantilla. En total, la selección musical está conformada por medio centenar de temas que reflejan los variados gustos del vestuario de La Roja.