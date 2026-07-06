El resumen de Misterchip del México - Inglaterra: "Bellingham ha hecho el mejor partido de su carrera"

Inglaterra ya está en los cuartos de final del Mundial tras imponerse a México en un duelo emocionante por el doblete de Bellingham y por las dificultades de México a los ingleses. Un encuentro que tuvo un retraso de una hora por el riesgo de tormenta eléctrica. En su análisis, MisterChip ha destacado el papel del centrocampista tras anotar sus dos goles en apenas 98 segundos, una actuación que el analista calificó como la mejor de su carrera.

Tal como explicó MisterChip, Inglaterra sufrió durante gran parte del encuentro, sobre todo en los primeros minutos de partido. "Inglaterra ha salido, muy encerrada atrás, presa de ese mal de altura", ha comentado MisterChip, mientras México dominaba el partido con más ocasiones que los ingleses.

Sin embargo, el partido cambió con la intervención de Jude Bellingham, que marcó dos tantos en apenas minuto y medio. "Bellingham ha hecho el mejor partido de su carrera", aseguró MisterChip. Después, un error en la defensa mexicana permitió a Harry Kane transformar un penalti que sentenció el encuentro y dio el pase a cuartos a la selección de Inglaterra.

Inglaterra elimina a uno de los anfitriones

Además del protagonismo de Bellingham, destacó uno de los datos más importantes: la selección de Inglaterra consiguió eliminar al país anfitrión del campeonato. El conjunto inglés aprovechó los errores de México para transformar un partido que comenzó cuesta arriba para los de Thomas Tuchel pero que, finalmente, selló el pase a cuartos.

En su análisis, MisterChip comenta los partidos, también de octavos de final, de Brasil - Noruega y el que se disputará este lunes, Portugal - España.