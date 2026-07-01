La reacción de Lamine Yamal cuando le mencionan la delantera de Francia: "¿Y nosotros?"

La selección española ya está en dieciseisavos de final del Mundial. Los de Luis de la Fuente lograron el billete a las eliminatorias tras quedar en primera posición en el grupo H y sin encajar ningún gol. De esta manera, España se reafirma como una de las serias candidatas a ganar la Copa del Mundo, aunque existen varias selecciones que también están brillando en el torneo.

Una de ellas es Francia, que ha logrado completar una fase de grupos inmaculada sumando nueve puntos de nueve posibles. En uno de los grupos más complejos del campeonato, los galos se impusieron con comodidad en sus tres partidos, destacando las figuras de Mbappé, Dembele u Olise, que están demostrando ser de los mejores del mundo.

Sobre el combinado de Didier Deschamps han hablado Nico Williams, Lamine Yamal y Dani Martínez durante una entrevista patrocinada por la RFEF. En ella, Lamine ha dejado un gracioso momento que no ha tardado en viralizarse y que demuestra la confianza del extremo del Barcelona en la selección.

Lamine Yamal destaca la delantera de España

Lamine Yamal parece estar preparado para enfrentarse a los mejores equipos en el Mundial. Y es que en una charla con Dani Martínez, el extremo español intercambió pareceres sobre a qué selección le gustaría enfrentarse en la Copa del Mundo. El combinado elegido sería Francia, a pesar de haberles ganado hasta en dos ocasiones.

Es en ese momento cuando Dani Martínez empieza a elogiar a la delantera francesa: "Arriba tiene mucha dinamita", a lo que Nico Williams responde: "Joder...". Tras hacer mención a los atacantes, Lamine sale en defensa de los intereses españoles: ¿Y nosotros?", dejando un momento gracioso durante la entrevista.

Un hipotético enfrentamiento en semifinales

En caso de que Francia y España sigan avanzando rondas, ambas selecciones se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales. En el camino de Francia aparece Paraguay en octavos de final y Canadá o Marruecos en cuartos, lo que hace muy probable que el conjunto galo alcance esta ronda.

No lo tendrá igual de fácil España, que deberá medirse a grandes selecciones. Primero tendrá que batir en dieciseisavos a Austria, una selección más peligrosa de lo que parece, para después, en caso de vencer, medirse a Portugal o Croacia. Ya en cuartos, los de Luis de la Fuente tendrían que jugar ante Estados Unidos, Bosnia, Bélgica o Senegal.