Quién es Cipenga, la estrella del Congo que ha brillado ante Inglaterra y disfrutará el Almería

Brian Cipenga ha irrumpido con fuerza en el escaparate internacional. El extremo congoleño, ya nuevo jugador del Almería, ha sido una de las grandes sensaciones del partido de la República Democrática del Congo frente a Inglaterra, donde ha firmado un auténtico golazo y dejado varias acciones de enorme calidad que le situaron al nivel de algunos de los mejores extremos del panorama internacional.

Su actuación ha sorprendido a muchos aficionados que no siguen habitualmente la Segunda División española. Sin embargo, quienes han seguido de cerca al Castellón saben que el futbolista llevaba tiempo demostrando un nivel muy por encima de la categoría.

A sus 28 años, Cipenga aterriza en el Almería después de dos temporadas en el conjunto castellonense. En ese periodo disputó 47 partidos oficiales, en los que anotó nueve goles y repartió diez asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más determinantes del equipo. Antes de llegar a España desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol portugués.

El internacional congoleño decidió no renovar con el Castellón pese al interés del club por prolongar su contrato. Finalmente, el Almería se hizo con sus servicios a coste cero y le ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Su evolución en Castalia fue evidente. Tras una primera campaña discreta, dio un salto de nivel en la segunda, convirtiéndose en uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo gracias a su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro tanto con goles como con asistencias. Ese crecimiento le abrió también las puertas de la selección absoluta de la República Democrática del Congo.

Ahora, después de deslumbrar ante Inglaterra con una actuación que ha dado la vuelta al mundo, Cipenga afronta un nuevo reto de su carrera. El Almería se asegura a un extremo en plena madurez futbolística y con la confianza por las nubes tras su espectaCular Mundial.