Qué árbitros españoles hay en el Mundial 2026

El Mundial de fútbol se encuentra a la vuelta de la esquina. En apenas dos semanas, el balón echa a rodar en México con el México-Sudáfrica que abre la Copa del Mundo, partido inaugural al que le seguirán el día después un Corea del Sur-República Checa y un Canadá-Bosnia y Herzegovina.

Habrá que esperar cuatro días, hasta el 15 de junio, para ver el debut de la selección española. Los de Luis de la Fuente se estrenan ante Cabo Verde a las 18:00 horas (horario peninsular). Una Selección que ya ha completado su lista definitiva, anunciada en un vídeo de la RFEF con 'cameo' incluido del rey Felipe VI.

Una convocatoria en la que no hubo apenas sorpresas, con Eric García, Pubill o Joan García entre las principales novedades, aunque destaca el bloque de Luis de la Fuente que ya dio muchas alegrías en la pasada edición de la Eurocopa. No obstante, los jugadores de la Roja no serán los únicos integrantes de un viaje hacia el Mundial en el que también participan los árbitros españoles.

Los árbitros españoles presentes en el Mundial

Hasta cuatro colegiados españoles fueron designados por la FIFA para arbitrar en la Copa del Mundo. Las designaciones del organismo se basan en su principio de "calidad por encima de todo", según la RFEF, que afirma que también se tiene en cuenta la regularidad del rendimiento de los últimos años, tanto en competiciones nacionales como internacionales.

El árbitro principal será Alejandro Hernández Hernández, único español de esta categoría. Se trata de un colegiado con amplia experiencia en Liga, -donde dirige partidos desde 2012-, y también en Copa del Rey, Champions League, Europa League y Nations League, así como duelos de clasificación para el propio Mundial y la Eurocopa.

Carlos del Cerro Grande irá como árbitro VAR, mientras que Diego Sánchez y José Enrique Naranjo lo harán como asistentes. A la cita mundialista, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio, acudirán un total de 52 árbitros principales, 30 árbitros VAR y 88 en calidad de asistentes.

Miami será la ciudad que acoja al equipo arbitral de la FIFA, en una sede a la que los colegiados deben acudir el próximo 31 de mayo, día en el que da comienzo un seminario de diez días en el que prepararán el Mundial. Cuando termine este seminario, los árbitros de vídeo se deben trasladar al Centro Internacional de Radio y Televisión de Dallas, desde donde se realizarán las revisiones y demás labores de vídeo que corresponden a los partidos mundialistas. El resto de colegiados seguirá con sede en Miami durante la Copa del Mundo.