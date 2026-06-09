El jugador más joven y el más veterano de España en un Mundial

Ya se conocen los 26 jugadores que ha convocado Luis de la Fuente para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Jugar un Mundial es, posiblemente, el sueño de todo jugador de fútbol, pero solo unos pocos son los elegidos cada año y los que pueden decir "yo he jugado un Mundial".

En España hay dos jugadores que podrán decir esto, cada uno desde un punto diferente; uno por ser el más veterano y otro por ser el más joven. Aunque no van a coincidir en 2026, ya forman parte de la historia del fútbol español. Se trata de Andoni Zubizarreta y de Lamine Yamal.

Andoni Zubizarreta, un récord no superado

El internacional con la selección española batió un récord en el Mundial de Francia de 1998 que todavía no se ha superado. En ese momento tenía 36 años, 8 meses y 1 día. Además, fue el momento en el que puso punto y final a su etapa como internacional.

Asimismo, el guardameta del Athletic Club, Barça y Valencia se convirtió en el primer jugador español en llegar a las 100 internacionalidades con la camiseta del combinado nacional y paró el contador en 126, hasta que fue superado en 2011 por Iker Casillas.

Zubizarreta disputó cuatro mundiales y tres eurocopas, debutando con España en 1985 en un partido contra Finlandia, relevando del puesto a Luis Arconada, todo un mito también de la selección. Durante 13 años, el guardameta vistió la camiseta de la selección y estuvo a las órdenes de Vicente Miera, Luis Suárez y Javier Clemente.

Lamine Yamal será el más joven cuando juegue un partido en este Mundial

Por su parte, el jugador del Barça Lamine Yamal va a convertirse, cuando juegue su primer partido de este Mundial, en el jugador más joven en vestir la camiseta de la Selección y en disputar una Copa del Mundo. El delantero cuando empiece el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tendrá 18 años, 10 meses y 29 días, ya que su cumpleaños es el 13 de julio.

El jugador culé también ostenta el récord de ser el jugador más joven en la historia de la Eurocopa. Con 16 años, 11 meses y dos días se convirtió en el jugador más joven en participar en este torneo, arrebatándole el puesto al polaco Kacper Klozowski, que tenía 17 años y 246 días.

Lamine, cuando debutó con España en el partido contra Georgia en 2023, en el que también marcó, se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta del combinado nacional, con 16 años y 57 días.

Cesc Fábregas todavía sigue siendo el más joven

Hasta que se produzca el debut de Lamine Yamal en el Mundial, el récord de jugador más joven en disputar un Mundial con España lo ostenta Cesc Fábregas. El doble campeón de Europa y campeón del Mundo se estrenó en la cita mundialista en el partido contra Ucrania del Mundial de Alemania 2006, cuando solo tenía 19 años y 41 días.

Cesc llegó a jugar 100 partidos con la selección y anotó 15 goles. Se estrenó en un amistoso contra Costa de Marfil el 1 de marzo de 2006. Cuando debutó en el Mundial de 2006 le quitó el récord a Julen Guerrero como internacional más joven. Fábregas entró en el minuto 77 de partido por Luis García y en los tres Mundiales en los que participó en total jugó un total de 10 partidos.