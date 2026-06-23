¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineación de Portugal hoy ante Uzbekistán

Portugal afronta este martes un partido clave en el Mundial 2026 ante Uzbekistán. La selección dirigida por Roberto Martínez necesita reaccionar tras el inesperado empate frente a la República Democrática del Congo en la primera jornada y busca una victoria que le permita encarrilar su clasificación para las eliminatorias.

La 'Seleção das Quinas' dejó muchas dudas en su estreno. Pese a adelantarse en el marcador gracias a Joao Neves, el combinado luso fue perdiendo intensidad con el paso de los minutos y terminó concediendo un empate que ha reducido considerablemente su margen de error en el Grupo K.

La principal pregunta entre los aficionados portugueses es si Cristiano Ronaldo será titular. El delantero luso, que busca convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes, apunta a repetir en el once de Roberto Martínez pese a no ver puerta en el debut. El capitán fue una de las figuras más señaladas tras el empate ante RD Congo, pero el seleccionador mantiene intacta su confianza en él.

Junto a Cristiano podría aparecer una de las principales novedades del equipo. Francisco Conceiçao, que dio mayor profundidad y velocidad al ataque tras salir desde el banquillo en el estreno, cuenta con opciones de entrar de inicio para romper una defensa uzbeka que previsiblemente se replegará cerca de su área.

En el centro del campo no se esperan demasiados cambios. Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes volverán a liderar la creación de juego de una selección portuguesa que necesita recuperar su mejor versión para no complicarse su futuro en el campeonato.

La defensa también podría presentar alguna modificación. Gonçalo Inácio espera su oportunidad en el eje de la zaga, aunque Renato Veiga mantiene opciones de seguir acompañando a Rúben Dias. En los laterales, Joao Cancelo y Nuno Mendes volverán a ser fundamentales por su capacidad para generar peligro desde las bandas.

Enfrente estará una Uzbekistán que compitió con personalidad en su debut ante Colombia. El conjunto dirigido por Fabio Cannavaro cayó derrotado, pero dejó buenas sensaciones y mantiene intactas sus opciones de pelear por una histórica clasificación a las eliminatorias.

Alineación probable de Portugal ante Uzbekistán

La selección portuguesa podría salir de inicio con Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceiçao, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy?

Salvo sorpresa de última hora, Cristiano Ronaldo será titular ante Uzbekistán. El delantero portugués sigue siendo la referencia ofensiva de Roberto Martínez y afronta una nueva oportunidad para ampliar su leyenda en los Mundiales.

A sus 41 años, el atacante busca un gol histórico que le permitiría marcar en seis Copas del Mundo diferentes. Además, Portugal necesita la mejor versión de su capitán en un encuentro que puede resultar decisivo para el futuro de la selección en el torneo.

Portugal, obligada a ganar

El empate frente a RD Congo ha reducido el margen de maniobra de la selección portuguesa. Una victoria permitiría a los de Roberto Martínez dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final, mientras que un nuevo tropiezo aumentaría la presión antes de la última jornada del Grupo K.

Por ello, Portugal afronta el duelo ante Uzbekistán con la obligación de sumar tres puntos y demostrar por qué sigue siendo una de las grandes candidatas a pelear por el título mundial.