El gran temor que condiciona el Mundial 2026: la aplicación del protocolo contra tormentas

El Mundial de 2026 ya está aquí. El fútbol será el centro de atención de millones de personas en todo el mundo gracias a uno de los eventos más esperados del año. 48 selecciones han puesto rumbo a América para disputar sus respectivos partidos en México, Estados Unidos y Canadá, sedes de la Copa del Mundo en esta edición.

La competición arrancará el 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica y concluirá el próximo 19 de julio después de más de un mes de competición, con dos selecciones que lucharán por tocar el cielo de Nueva Jersey. Sin embargo, durante el camino se pueden producir algunas variaciones en el normal desarrollo de los encuentros, alterando ligeramente las jornadas.

Y es que debido a posibles condiciones meteorológicas adversas, los encuentros del Mundial podrían verse afectados. En concreto, Estados Unidos cuenta con un protocolo muy estricto ante la aparición de tormentas eléctricas, de tal forma que algunos partidos podrían interrumpirse.

¿Cuál es el protocolo de tormentas del Mundial 2026?

Una situación muy común en Estados Unidos durante el verano es la aparición de tormentas eléctricas. Estos fenómenos atmosféricos se dan con frecuencia en algunas zonas del país, tal y como ocurrió en el pasado Mundial de Clubes. Por ello, existe un protocolo muy específico para evitar posibles consecuencias.

En concreto, ante la llegada de una tormenta eléctrica, los partidos que se estén disputando se suspenderán hasta que cese. Esto implica que algunos encuentros podrían demorarse durante un tiempo prolongado en función de la duración del fenómeno y las condiciones meteorológicas.

Debido a esta posibilidad, la FIFA ha trabajado junto a las autoridades meteorológicas y los organismos locales para establecer un protocolo de actuación genérico orientado a garantizar la seguridad tanto de los futbolistas como de los espectadores ante tormentas eléctricas.

¿Cuánto tiempo se para el juego?

La principal medida ante la llegada de una tormenta eléctrica es la suspensión del partido. Los jugadores deberán abandonar el terreno de juego y dirigirse a los vestuarios, mientras que los aficionados serán trasladados a zonas consideradas como seguras.

Tras ello, el encuentro no podrá reanudarse hasta pasados 30 minutos, siempre y cuando no se produzca ninguna descarga en un radio de 16 kilómetros. En caso de que así sea, se tendrán que sumar otros 30 minutos desde el momento en el que se produce el estruendo.

La FIFA no ha fijado un límite máximo de espera para cancelar definitivamente un partido, por lo que cada interrupción dependerá de las condiciones meteorológicas particulares del lugar.

Las pausas de hidratación

Por otro lado, otra de las interrupciones fijadas por la competición será la pausa por hidratación. Todos los partidos contarán con dos pequeños parones durante la primera y segunda mitad para que los futbolistas puedan hidratarse. Las temperaturas apuntan a ser altas en esta época del año, por lo que los equipos podrán refrescarse en mitad de los encuentros.

La duración de estas pausas suele ser de dos minutos, donde los jugadores aprovechan para beber agua y escuchar algunas indicaciones del entrenador.