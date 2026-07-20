El gol de Ferrán Torres hizo temblar España: los sismómetros del CSIC registraron la euforia de la afición

La euforia de España después de que la selección española se proclamara campeona del mundo no solo se hizo notar en las calles. Millones de españoles estuvieron pendientes del televisor y celebraron por todo lo alto la victoria ante Argentina.

Una victoria que se hizo notar también en los movimientos sísmicos de la península. Y es que los sismómetros repartidos por toda España registraron el momento en el que Ferran Torres adelantaba al combinado español en la segunda parte de la prórroga.

Las vibraciones del suelo, provocadas por la celebración de miles de personas, fueron captadas tanto por las redes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICCG), como por los aparatos de la Red Sísmica Educativa de Geociencias Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (GEO3BCN-CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

España vibró con el gol de Ferrán

Tal y como se observa en los registros, las señales tras el tanto del delantero español aparecen repartidas por toda la geografía española. El gráfico recoge la huella de la celebración en puntos como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lleida.

Sin embargo, no solo el gol de Ferrán generó movimientos. Los registros muestran tres picos durante el partido que corresponden al gol anulado a Nico Williams, el gol de la victoria y, por último, la sacudida más intensa de la noche con el pitido final del árbitro.

Las vibraciones en España con la victoria de la selección en la final del Mundial | CSIC

Las victorias ante Francia y Portugal también se hicieron sentir

Además de la final, las vibraciones también se registraron en Sabadell durante el encuentro de semifinales contra Francia, gracias a un sismómetro de la Red Sísmica Educativa de GEO3BCN-CSIC. Los picos de movimiento en el subsuelo coincidieron con el primer gol de Mikel Oyarzabal (1-0), el posterior tanto de Pedro Porro (2-0) e, incluso, una vibración menor durante un gol que finalmente fue anulado.

No obstante, la mayor alteración del terreno se registró también tras el pitido final, momento en el que se certificó el pase de España a la final del Mundial 2026.

Asimismo, en el partido de octavos contra Portugal, un acelerómetro del IGN en Algeciras ya había captado las vibraciones generadas por la celebración del gol de Mikel Merino.

Una historia que se repite

No es la primera vez que los sismómetros documentan una gran noche del fútbol español. En la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra, los registros de Madrid y Barcelona mostraron el mismo patrón. La multitud congregada en la plaza de Colón y en la plaza Catalunya hizo vibrar ambas ciudades con los goles de Nico Williams en el minuto 47 y Mikel Oyarzabal en el 86.

En Barcelona, los temblores se midieron con el sismómetro del ICGC situado en el Portal de l’Àngel, a menos de cien metros de la concentración de público. En Madrid, con el del IGN en el Real Observatorio, a menos de dos kilómetros de Colón.

Esta sismicidad inducida por actividad humana e imperceptible en nuestro día a día ha sido documentada en varias ciudades del mundo con motivo de eventos deportivos y musicales multitudinarios.