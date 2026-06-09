Este es el jugador con más partidos en Mundiales en la historia del futbol

La Copa del Mundo es el torneo que todo futbolista quiere disputar. Se trata de la máxima competición de fútbol de naciones, y solo están presentes los mejores futbolistas de cada país. Es por ello que solo algunos elegidos han podido disfrutar de esta competición más que nadie.

Hasta hace muy poco, el futbolista que más partidos había disputado en la Copa del Mundo era Lothar Matthäus, capitán de Alemania Occidental y campeón del Mundial de 1990. El número 10 de la selección alemana llegó a disputar hasta 25 partidos en toda su carrera, marcando una cifra difícil de alcanzar.

Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido que un futbolista supere esta cifra, colocándose como el jugador con más partidos en Mundiales.

¿Quién es el jugador con más partidos en Mundiales?

El centrocampista alemán ha sido, hasta el último Mundial de 2022, el jugador con más partidos en la competición. Sin embargo, tras la Copa Mundial de Qatar, Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del torneo. Al alcanzar la final, el argentino sumó su partido número 26, estableciendo un nuevo récord.

El exfutbolista del F.C. Barcelona debutó en una Copa Mundial con 18 años y 357 días en Alemania 2006, siendo el jugador argentino más joven en hacerlo, y a partir de entonces su figura ha sido vital para su selección. En Sudáfrica 2010 disputó un total de cinco encuentros, en 2014 llegó a la final jugando hasta siete partidos, en 2018 pudo jugar cuatro y, finalmente, en 2022, el astro argentino cumplió su sueño levantando la copa tras siete enfrentamientos.

Así está el ranking de jugadores con más partidos

Por detrás de Messi y Matthäus aparecen otras grandes figuras del fútbol mundial como Miroslav Klose, con 24 partidos, siendo además el máximo goleador de la historia del torneo con 16 dianas. El delantero alemán fue una de las piezas más importantes de su selección en el último Mundial, ya que marcó dos goles que ayudaron a conquistar el título.

El cuarto en esta lista de 'privilegiados' es Paulo Maldini, central italiano que disputó 23 partidos. Aunque no pudo salir campeón, el futbolista formó parte de una gran plantilla durante el Mundial de 1990, 1994, 1998 y 2002. Estuvo cerca de lograr el título en 1994 ante Brasil, pero la suerte de los penaltis dejó al 'azurri' con las manos vacías.

Y para completar el top cinco aparece Cristiano Ronaldo. El astro portugués, capitán de su selección, suma un total de 22 partidos repartidos en cinco ediciones. Debutó en 2006 con una plantilla que alcanzó las semis, y volvió a intentarlo en 2010 sin éxito tras caer ante España en octavos de final. En 2014, 2018 y 2022 también participó con su selección, aunque en este último año su presencia fue menor.

¿Quién es el jugador español con más partidos en Mundiales?

Lejos de los 26 partidos de Leo Messi, tres son los jugadores españoles que comparten podio como las figuras nacionales con más partidos en Mundiales. El récord es compartido entre Iker Casillas (República de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), Sergio Ramos (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y Sergio Busquets (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022) con 17 encuentros disputados.

Además, los tres se proclamaron campeones del mundo en 2010 después de vencer en la final a Países Bajos, siendo muy importantes para el seleccionador, entonces Vicente del Bosque, para la consecución del título.