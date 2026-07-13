Elisa Beni, sobre la columna de Rajoy: "Creo que ha habido una campaña para convertirlo en la racistada del mundo"

La polémica generada por la columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa sigue sumando reacciones. La periodista y analista Elisa Beni, durante su intervención en el programa Por Fin, ha considerado que el alcance de la controversia responde, en gran medida, a una campaña para amplificar las palabras del expresidente del Gobierno.

Beni resta trascendencia al artículo publicado por Rajoy en El Debate, donde ha escrito que la selección francesa jugaba "sin franceses", unas declaraciones que han provocado una fuerte reacción tanto en España como en Francia en la antesala de las semifinales del Mundial.

Durante el programa, la periodista califica el texto como una "chichinada" y considera que no merece la repercusión internacional que finalmente ha alcanzado. "Creo que sí hubo una campaña para sacar, digamos, extraer lo que había dicho Rajoy y convertirlo en el comentario racista del mundo".

"Lo movieron de forma muy sincronizada"

Según Beni, el artículo habría tenido un impacto muy limitado de no haberse difundido ampliamente fuera del ámbito de los lectores habituales de El Debate. "Rajoy ha dicho una chichinada, vale. Es decir, no importa un bledo lo que ha dicho Rajoy porque no va a ningún lado".

La colaboradora ha sostenido que la polémica creció al difundirse de manera masiva el contenido de la columna. "Lo sacan en todos los lados de una forma muy sincronizada", asegura, añadiendo que esa difusión provocó que el asunto terminara llegando a Francia y desencadenara una respuesta institucional.

Una crisis diplomática

Las palabras de Rajoy han provocado un choque diplomático entre ambos países. La afirmación de artículo ha sido ampliamente cuestionada, ya que de los 26 futbolistas convocados por Didier Deschamps únicamente tres nacieron fuera del territorio francés, mientras que el resto nació y creció en Francia, aunque muchos sean hijos o nietos de inmigrantes.

Lejos de rectificar, Rajoy ha defendido que sus palabras se han sacado de contexto y ha rechazado pedir disculpas, calificando toda la controversia como un "tema menor".

Francia responde con dureza

La reacción del Gobierno francés ha sido inmediata. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha calificado las declaraciones de Rajoy como una mezcla de "estupidez y racismo", y añade que Francia "no tiene color de piel".

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien tachó las palabras del expresidente español de "absolutamente inaceptables" y defendió que Francia es "una República de diversidad".