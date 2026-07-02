Cuando jugaría España los octavos de final del Mundial: fechas y horarios del cuadro completo

España ya conoce cuál sería su camino hacia la final del Mundial 2026 si supera la ronda de dieciseisavos. El nuevo formato del torneo, con 48 selecciones, incorpora una ronda previa a los tradicionales octavos de final, por lo que la selección española deberá superar un partido más antes de situarse entre las 16 mejores del campeonato.

Según el cuadro del torneo, una vez superados los dieciseisavos, España disputaría los octavos de final el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en Dallas.

El calendario de España hasta la final

Dieciseisavos de final: jueves 2 de julio a las 21:00 horas, en Inglewood (California).

jueves 2 de julio a las 21:00 horas, en Inglewood (California). Octavos de final: lunes 6 de julio a las 21:00 horas, en Dallas.

lunes 6 de julio a las 21:00 horas, en Dallas. Cuartos de final: viernes 10 de julio a las 21:00 horas, en Los Ángeles.

viernes 10 de julio a las 21:00 horas, en Los Ángeles. Semifinales: martes 14 de julio a las 21:00 horas, en Dallas.

martes 14 de julio a las 21:00 horas, en Dallas. Final: domingo 19 de julio a las 21:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los posibles rivales de España en octavos

Si España supera su eliminatoria de dieciseisavos frente a Austria, se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia, dos de las selecciones más potentes del torneo.

En caso de avanzar a los cuartos de final, la selección española se mediría al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, previsto también para el 6 de julio.

Si continúa su camino hacia el título, España tendría en unas hipotéticas semifinales a rivales del otro sector de su lado del cuadro, donde aparecen selecciones como Francia, Marruecos, Canadá o Paraguay, algunas de las grandes protagonistas del torneo hasta el momento.

De esta forma, el lado del cuadro de España concentra varios enfrentamientos de alto nivel desde las primeras rondas de eliminación directa, con un posible duelo ibérico frente a Portugal o un exigente choque ante la siempre competitiva Croacia ya en octavos de final.

Un recorrido plagado de favoritos

En el lado opuesto del cuadro aparecen otras grandes candidatas al título, como Brasil, Inglaterra, México, Japón, Argentina o Suiza, por lo que España únicamente se cruzaría con alguna de ellas en una hipotética final en Nueva Jersey.

El nuevo formato del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, obliga a los equipos a disputar una ronda adicional de eliminación directa antes de los octavos, aumentando el número de partidos necesarios para conquistar el título. En total, el campeón deberá superar cinco eliminatorias consecutivas tras la fase de grupos para levantar el trofeo.