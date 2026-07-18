Los bulos sobre la Selección española se disparan antes de la final del Mundial: Lamine Yamal, el principal afectado

La cercanía de la final del mundial este domingo, en la que se enfrentan España y Argentina, ganadora del último mundial en 2022, ha venido acompañada de una ola de desinformaciones en redes sociales. Este tema fue abordado en la sección Maldita hemeroteca de Julia en la Onda, donde se repasaron algunos de los bulos más difundidos en los últimos días relacionados con la Selección Española.

Los bulos acerca de Lamine Yamal

Uno de los principales protagonistas de estas desinformaciones ha sido el futbolista Lamine Yamal, al que se le atribuyen falsamente varias frases que han sido desmentidas en el programa, como que se cambiaría a la selección de Marruecos si España gana el mundial o la de que "España me necesitas más a mí que yo a España". También se han difundido rumores falsos sobre su edad o supuestas declaraciones dirigidas en contra de Lionel Messi, jugador de la selección argentina.

Según explicó Julio Montes, cofundador de Maldita.es, estos contenidos buscan alimentar la polémica y en muchas ocasiones tienen una intención racista al querer enfrentar a la afición española contra el jugador.

Frente a estas falsedades, el programa recordó que una de las imágenes más difundidas en los últimos días sí es auténtica. Se refieren a la fotografía de Messi bañando a Lamine Yamal en 2008, cuando el segundo tan solo era un bebé, tomada durante una sesión de fotos solidaria organizada por un calendario benéfico.

La historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal cuando tenía ocho meses | Joan Monfort

Otras desinformaciones relacionadas con la final del domingo

En la sección también se han desmentido otros bulos que han circulado en torno a la selección. Entre ellos, la falsa información de que el Gobierno impondrá multas de hasta 3.000 euros por colgar la bandera de España en balcones durante el Mundial. Montes aclaró que no existe ninguna nueva medida por parte del presidente del Gobierno y recordó que la Ley de Propiedad Horizontal no contempla un régimen sancionador de este tipo.

Asimismo, se negó otra información que aseguraba que la FIFA y el Gobierno de Pedro Sánchez podrían estar pagando al actor Antonio Banderas para apoyar públicamente a la selección, una afirmación para la que no consta ninguna prueba.

Para finalizar con la sección de este sábado, desde Maldita Hemeroteca insistieron en la importancia de verificar la información antes de compartirla en redes, especialmente durante los recientes eventos deportivos, cuando aumentan tanto la difusión de rumores falsos como los intentos de manipular la conversación pública a través de contenidos falsos.