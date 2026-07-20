La broma de un piloto español a cientos de argentinos en pleno vuelo: les hace creer que Argentina ha ganado el Mundial

España es campeona del mundo 16 años después. El combinado de Luis de la Fuente se impuso 1-0 a Argentina en la gran final del Mundial celebrada en Nueva York. Millones de personas siguieron de cerca el encuentro pegados al televisor para saber quien será el nuevo dueño de la Copa del Mundo para los próximos cuatro años.

Sin embargo, no todos los aficionados al deporte tuvieron la posibilidad de ver el partido en directo. Y es que aquellos que se encontraban en medio de un vuelo tuvieron que esperarse al aterrizaje para recibir noticias de cómo había transcurrido el encuentro.

Lo que algunos no se esperaban era que el propio piloto de un avión iba a ser capaz de bromear con los pasajeros sobre quién se había proclamado campeón del mundo.

Un piloto español hace creer que Argentina había ganado la final

En un vuelo lleno de argentinos, el piloto se convirtió en el protagonista. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en redes sociales donde un piloto español hizo creer a un avión repleto de aficionados argentinos que Argentina se había vuelto a proclamar campeona del mundo.

"Ha sido un partido muy disputado hasta el final con prórroga incluida", comenzaba explicando el piloto a los pasajeros. "Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", bromeaba el piloto español tras el aterrizaje.

El vídeo, grabado por una pasajera, muestra como el piloto se dirige a todo el avión para anunciarles el resultado de la final. Tras estas palabras, todos los pasajeros comenzaron a festejar interpretando que Argentina había vencido a España. Lo que no sabían es que el piloto no había acabado su discurso y que únicamente se trataba de una broma.

"España ha ganado el Mundial", aclaraba el piloto, ante la incredulidad de los pasajeros. Tras el anuncio, el avión quedó en silencio tratando de asimilar la noticia.