Así queda el Grupo J del Mundial 2026: el último baile de Lionel Messi

El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, verá brillar por última vez a un futbolista generacional considerado por muchos como el mejor de la historia. Lionel Messi disputará su sexta Copa del Mundo con Argentina siendo la vigente campeona.

Lo hará con uno de esos datos extraños de ver. La Albiceleste será la primera campeona que disputa este torneo enfrentando a tres rivales con los que nunca se ha cruzado en una Copa del Mundo. Durante su clasificatorio, Argentina aseguró el primer puesto de manera sencilla, sin mayores complicaciones, demostrando una vez más que es seria candidata a levantar de nuevo la copa.

Sin embargo, a su alrededor gira una misma pregunta: ¿Será Messi titular con su selección?. En su último Mundial, el actual jugador del Inter Miami deslumbró con ocho tantos, siendo el mejor del torneo. Además, el argentino a sus 39 años disputará su sexto Mundial junto a Cristiano Ronaldo, siendo los primeros en la historia en conseguirlo. Un Mundial en el que Argentina también se posiciona como principal favorita para hacerse con el título.

Pero antes de pensar en cosas grandes, el conjunto de Lionel Scaloni tendrá que derrotar a tres selecciones que pueden amargarle su estreno.

Austria, una selección con hambre

Austriaregresa a un Mundial después de 28 años de ausencia con un equipo competitivo y clarividente. Los austriacos se hicieron con el primer puesto del Grupo H europeo derrotando a Bosnia y Herzegovina y Rumanía de la mano de Ralf Rangnick, principal artífice de los éxitos del equipo.

Sin duda, la selección europea tiene lo suficiente como para plantar cara a sus tres rivales de grupo y, de manera ambiciosa, pensar en la clasificación a la siguiente fase. Junto a futbolistas como Arnautovic, David Álaba, Sabitzer y Laimer, los austriacos quieren acercarse lo máximo posible a esa tercera plaza lograda en el Mundial de 1954.

Argelia, en busca de la gesta de 2014

La tercera selección de este Grupo J es Argelia. Su debut en un Mundial fue en España 1982, donde dieron la sorpresa venciendo 2-1 a la Alemania Occidental, pero no fue hasta Brasil 2014 cuando tuvieron su mejor campaña. Aquellos octavos de final ante Alemania deslumbraron al mundo entero tras forzar la prórroga con Alemania, que posteriormente se proclamó campeona de la competición.

Con muchos de sus jugadores en la élite europea, la selección argelina quiere un hueco en los dieciseisavos del Mundial después de esperar más de una década para obtener su oportunidad.

Jordania, otro de los debutantes

Jordaniallega al Mundial de 2026 siendo su primera vez en esta competición. Un estreno nada sencillo puesto que se tendrá que medir a tres selecciones que, a priori, son superiores futbolísticamente hablando. El equipo de Medio Oriente logró la clasificación tras una sólida campaña en las eliminatorias asiáticas, asegurando su billete con una victoria clave ante Omán como visitante.

A pesar de tener jugadores desconocidos, lo cierto es que esta selección ya ha causado problemas a otras más grandes. Y es que en 2023 llegó a la final de la Copa de Asia derrotando en el camino a Corea del Sur y demostrando que cuenta con el nivel suficiente, al menos con este nuevo formato de la Copa del Mundo, para estar en el torneo.

Fechas y horarios

Jornada 1

Argentina - Argelia (17 de junio, 03:00 horas)

Austria - Jordania (17 de junio, 06:00 horas)

Jornada 2

Argentina - Austria (22 de junio, 19:00 horas)

Jordania - Argelia (23 de junio, 05:00 horas)

Jornada 3

Argelia - Austria (28 de junio, 04:00 horas)

Jordania - Argentina (28 de junio, 04:00 horas)