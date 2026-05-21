Argelia, el regreso de Mahrez y 12 años sin ver un Mundial

ARGELIA – GRUPO J

Rivales en la fase de grupos: Argentina (16 jun., Kansas City), Jordania (22 jun., San Francisco) y Austria (27 jun., Kansas City).

Argentina (16 jun., Kansas City), Jordania (22 jun., San Francisco) y Austria (27 jun., Kansas City). Once tipo: Luca Zidane; Aït-Nouri, Bensebaini, Mandi, Atal; Maza, Bennacer, Chaïbi; Mahrez, Gouiri, Amoura.

Luca Zidane; Aït-Nouri, Bensebaini, Mandi, Atal; Maza, Bennacer, Chaïbi; Mahrez, Gouiri, Amoura. Clasificación: Primera del Grupo G africano (CAF).

Primera del Grupo G africano (CAF). Participaciones en el Mundial: 5 (1982, 1986, 2010, 2014 y 2026).

5 (1982, 1986, 2010, 2014 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Octavos de final (Brasil 2014).

La trayectoria de Argelia en los Mundiales comenzó ligada al partido que llevaría a la FIFA a tomar la decisión de fijar una misma hora para todos los encuentros de la última jornada de la fase de grupos.

A aquel enfrentamiento se le llamó el Desastre de Gijón y se celebró durante el Mundial de España de 1982. Alemania y Austria llegaron a ese partido jugándose el pase a la siguiente fase con Argelia.

Como la selección africana ya había jugado, las dos europeas abandonaron el ataque y preservaron el 1-0 que les daba la victoria a los alemanes y clasificaba a ambos conjuntos, eliminando a la selección argelina.

Un regreso lleno de ambición

Después de aquella mala primera experiencia, Argelia volvió a clasificarse en la edición siguiente, donde no pudo pasar de la fase de grupos.

En Sudáfrica 2010 tampoco superó la primera fase, y tuvo que esperar a Brasil 2014 para alcanzar los octavos de final, donde cayó eliminada ante Alemania, fijando así su techo mundialista.

Tres ediciones después, regresan a un Mundial tras arrasar en su fase preliminar terminando primeros de grupo.

Llegan a Estados Unidos con cierta falta de continuidad internacional y con muchas incógnitas sobre su rendimiento.

El técnico Vladimir Petković, conocido por su etapa en Suiza, asumió en 2025 en sustitución de Djamel Belmadi: tuvo un comienzo difícil con una derrota inesperada como local ante Guinea, pero enderezó el rumbo a tiempo.

La estrella

La selección de Argelia tiene una gran capacidad para adaptarse a los diferentes planteamientos del rival sobre quién debe llevar el ritmo del partido y el control de la posesión.

Su juego sigue un claro orden táctico centrado en las bandas, estirando el campo con sus extremos.

Riyad Mahrez y Mohamed Amoura asumen gran parte del peso ofensivo del equipo, tanto en juego posicional como al contraataque.

Mahrez, a sus 34 años, sigue siendo el jugador emblema; Amoura es la gran revelación reciente como goleador.

A su lado, Ismaël Bennacer aporta clase y criterio en el centro del campo.

Fortalezas y debilidades

Argelia es un equipo técnico, rápido en las transiciones y físicamente intenso.

Petković alterna 4-2-3-1 y 4-3-3 para crear superioridad numérica en ataque y presionar rápido cuando el rival tiene el balón.

La debilidad es la irregularidad: Argelia puede brillar en un partido y desaparecer en el siguiente, algo que ha marcado sus últimas actuaciones en la Copa Africana de Naciones.

La diferencia de nivel con Argentina es considerable.

¿Hasta dónde llegará?

Argelia tiene potencial para superar la fase de grupos si gana sus partidos ante Jordania y Austria.

Llegar a octavos, como en 2014, sería un gran resultado.

Ante Argentina, el objetivo realista es no encajar una goleada y aprovechar cualquier momento de debilidad del campeón.