Austria, la vuelta después de 28 años bajo el método Rangnick

AUSTRIA – GRUPO J

Rivales en la fase de grupos: Jordania (16 jun., San Francisco), Argentina (22 jun., Dallas) y Argelia (27 jun., Kansas City).

Jordania (16 jun., San Francisco), Argentina (22 jun., Dallas) y Argelia (27 jun., Kansas City). Once tipo: Schlager; Laimer, Kevin Danso, Lienhart, Mwene; Baumgartner, Seiwald, Chukwuemeka; Wimmer, Arnautović, Sabitzer.

Schlager; Laimer, Kevin Danso, Lienhart, Mwene; Baumgartner, Seiwald, Chukwuemeka; Wimmer, Arnautović, Sabitzer. Clasificación: Primera del Grupo H europeo, por delante de Bosnia y Rumanía.

Primera del Grupo H europeo, por delante de Bosnia y Rumanía. Participaciones en el Mundial: 8 (esta incluida).

8 (esta incluida). Mejor posición en el Mundial: Tercer puesto (Suiza 1954).

La selección austriaca vuelve a un Mundial 28 años después. Hay que remontarse a Francia 1998 para encontrar la última participación de Austria en una Copa del Mundo.

Pese a haber sido una de las selecciones más fuertes durante la primera mitad del siglo XX, empezó a perder peso internacional a partir de los años 60, reduciendo sus participaciones y su recorrido en estos torneos hasta aparecer solo esporádicamente.

El sello de Rangnick

Durante esa primera mitad de siglo hay que resaltar Italia 1934 y Suiza 1954. Aunque en ambas ocasiones cayó en semifinales, la edición de los 50 será recordada por colgarse el bronce al ganar el partido por el tercer y cuarto puesto y por establecer, junto a la selección suiza, el récord de goles en un encuentro mundialista: doce tantos en un 7-5 que cayó del lado austriaco después de remontar un 0-3 inicial.

En cuanto a esta edición, Austria llega en un gran estado de forma después de haber terminado primera de grupo en la fase de clasificación y haber logrado la mayor goleada de su historia con el 10-0 a San Marino.

El artífice del regreso es Ralf Rangnick, cuya filosofía de presión alta y juego vertical ha influenciado a media Europa.

Austria ha construido una identidad competitiva muy reconocible: intensidad, agresividad sin balón y transiciones rápidas.

La estrella

Aunque su capitán David Alaba no cuente con muchos minutos de juego en el Real Madrid, sigue siendo el líder del vestuario austriaco, arropado por Marko Arnautović, su veterano delantero, y Marcel Sabitzer, quien lleva el timón del centro del campo.

La experiencia y liderazgo de Alaba continúan siendo fundamentales para una selección que combina futbolistas veteranos con una generación cada vez más competitiva.

La presión alta es la clave de este equipo, al que le gusta marcar el ritmo del partido y forzar los errores del rival.

Son, además, un conjunto que genera mucho peligro a balón parado y que sufre frente a combinados técnicamente superiores capaces de superar su presión.

Fortalezas y debilidades

Austria es compacta, difícil de batir y muy peligrosa en las transiciones. El estilo Rangnick implica un equipo que presiona desde arriba, recupera rápido y transita velozmente hacia el gol.

La plantilla está llena de jugadores de las principales ligas europeas: Premier League, Bundesliga y Serie A.

La debilidad es la falta de un goleador de élite de primer nivel internacional: Arnautović llega en buen estado de forma, pero su rendimiento puede ser irregular en partidos de alta intensidad.

Austria es más peligrosa como equipo que como suma de individualidades.

¿Hasta dónde llegará?

Austria no aspira a ganar el torneo, pero puede llegar lejos. El Grupo J, con Argentina al frente, es complicado, pero el partido ante Jordania es ganable y el duelo con Argelia también lo es.

Superar la fase de grupos sería un logro histórico en este regreso, y con Rangnick al mando existe la estructura para que eso ocurra.