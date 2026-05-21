Jordania, los Nashama en su primer Mundial de la historia

JORDANIA – GRUPO J

Rivales en la fase de grupos: Austria (16 jun., San Francisco), Argelia (22 jun., San Francisco) y Argentina (27 jun., Dallas).

Austria (16 jun., San Francisco), Argelia (22 jun., San Francisco) y Argentina (27 jun., Dallas). Once tipo: Abu Laila; Nasib, Abu Dahab, Rosan; Abu Taha, Al Rashdan, Jamous, Smeeri; Olwan, Al-Tamari, Al Mardi.

Abu Laila; Nasib, Abu Dahab, Rosan; Abu Taha, Al Rashdan, Jamous, Smeeri; Olwan, Al-Tamari, Al Mardi. Clasificación: A través de la eliminatoria asiática (AFC), por primera vez en su historia.

A través de la eliminatoria asiática (AFC), por primera vez en su historia. Participaciones en el Mundial: 1 (debut).

1 (debut). Mejor posición en el Mundial: Debut.

La selección jordana vive ahora mismo su mejor momento deportivo. Prueba de ello es el 5 de junio de 2025, fecha en la que consiguió el billete para el Mundial de 2026, el primero que disputa el combinado asiático en su historia.

Una selección que nació en 1953 y que vivió en 2002 un cambio de rumbo que sentó las bases del actual fútbol jordano.

Fue con la llegada del seleccionador Mahmoud El-Gohary cuando el combinado asiático empezó a crecer en los torneos continentales.

El mayor logro de su historia

Con él al mando, Jordania consiguió la clasificación para su primera Copa Asiática de fútbol y logró en dos ocasiones el tercer puesto en el campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental.

Desde entonces no ha parado de crecer en Asia y poco a poco se ha ido acercando a la máxima competición internacional.

La vez que más cerca estuvo de jugar un Mundial fue en 2014, cuando, después de alcanzar la repesca tras superar cada una de las fases preliminares de manera exitosa y emocionante, cayó eliminada por Uruguay en un partido que terminó 5-0.

Doce años después, el trabajo del cuerpo técnico le ha dado por fin el salto definitivo, después de un 2023 inolvidable en el que llegó a la final de la Copa de Asia derrotando por el camino a Corea del Sur.

La estrella

El juego de la selección jordana reside en una defensa compacta y sólida que le permita no encajar goles y aprovechar las pocas ocasiones que genera.

En cuanto a sus jugadores referentes, Mousa Al-Tamari asume gran parte del juego ofensivo: ejerce de cerebro del equipo, con buena capacidad de regate, seguridad con el balón y amenaza constante desde las bandas.

Por su recorrido por clubes como el Montpellier o el Rennes, y por su capacidad de desequilibrio, ha terminado siendo apodado por la prensa internacional como "el Messi jordano".

Fortalezas y debilidades

Jordania es un equipo compacto y ordenado que sabe defenderse y salir al contragolpe.

Su mayor fortaleza es la cohesión del grupo y la motivación histórica de representar al país en un evento de este calibre.

La diferencia de nivel con Argentina, Austria y Argelia es, sin embargo, enorme en términos de recursos, trayectoria mundialista y calidad individual.

Jordania debutará ante los focos del mundo sin experiencia previa en este escenario.

¿Hasta dónde llegará?

Nadie espera que Jordania supere la fase de grupos. Pero el fútbol moderno tiene ejemplos recientes de selecciones novatas que sorprenden: Arabia Saudita ante Argentina en 2022, Marruecos llegando a semifinales ese mismo año.

Por ahora, su clasificación ya es el mayor logro de la historia del fútbol del país.