Así queda el Grupo K del Mundial 2026: la última oportunidad de Cristiano con Portugal

Portugal y Cristiano Ronaldo quieren su primer Mundial. El astro portugués llega con su selección a su sexta Copa del Mundo con la ilusión y la presión, a partes iguales, de igualar la gesta de Leo Messi con Argentina. Será una nueva oportunidad de hacer historia con su país, pero también un intento más de agrandar su palmarés.

Portugal participará en su séptima Copa del Mundo consecutiva después de lograr acabar como primera del grupo f con cuatro partidos ganados, uno empatado y otro perdido. No obstante, lo más llamativo de todo es que la selección portuguesa ya es capaz de ser seria candidata a ganar el Mundial sin su mayor estrella histórica.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ya no es titular indiscutible con su país, dando paso a grandes figuras del fútbol europeo. Futbolistas como Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes o Nuno Mendes han tomado el relevo para colocar a Portugal como una de las mejores selecciones del mundo.

Y aunque Portugal lleva muchos años sin alcanzar las fases finales de la Copa del Mundo, 2026 se presenta como el momento perfecto para hacerlo. Su tercera plaza en 1966 fue su mejor resultado, y ahora tendrán la presión de ser una de las candidatas al título.

Colombia vuelve tras su ausencia en 2022

Dentro del Grupo K, el mayor dolor de muelas para Portugal será Colombia. Los cafeteros regresan a una Copa del Mundo después de su dolorosa ausencia en Qatar 2022. Lo hará con Luis Díaz y James Rodríguez como principales protagonistas del equipo y después de acabar en tercer lugar en el clasificatorio.

Además, Colombia llegará con el apoyo de su enorme comunidad en Estados Unidos. Sus partidos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Miami, ciudades con importante presencia de comunidad colombiana, por lo que se sentirán en casa en todo momento.

La Tricolor de Néstor Lorenzo se ha consolidado como un equipo serio en todas sus líneas y comprometido defensivamente, algo que le da muchas opciones de entrar a las eliminatorias directas. Tan solo por detrás de Argentina y Ecuador en el clasificatorio sudamericano, la selección cafetera quiere igualar su marca en un Mundial, aquella que gestó en 2014 con un James Rodríguez estelar.

La República Democrática del Congo vuelve 52 años después

La República Democrática del Congo vuelve a un Mundial por primera vez desde 1974, cuando el país se llamaba Zaire. Sin embargo, el fútbol congoleño ha cambiado radicalmente desde entonces. En ese transcurso, sus futbolistas han empezado a militar en grandes clubes europeos, lo que muestra el incremento de nivel de la nación.

Jugadores como Wan-Bissaka, Mbemba, Wissa o Bakambu, conocido en la liga española por formar parte del Betis, quieren hacer historia con su selección. En su primer y único Mundial, los congoleños no lograron pasar de la fase de grupos. Por ello, una clasificación a los dieciseisavos permitiría ampliar su historia en las Copas del Mundo.

Uzbekistan, un país inédito en la Copa del Mundo

Como cuarta selección que completa el Grupo K aparece Uzbekistán. Será el debut del país en un Mundial y el primer país de Asia Central que logra acceder al torneo. El equipo clasificó en el grupo asiático y aseguró su plaza quedando segundo gracias a un empate sin goles en Abu Dhabi ante Emiratos Arabes.

Pero lo más llamativo de todo no es solo su clasificación, sino quién dirige este grupo de jugadores. Y es que al mando de Uzbekistan se encuentra Fabio Cannavaro, el central italiano bicampeón del mundo con Italia en 2006 y ganador del Balón de Oro ese mismo año. A sus 52 años, afronta con los Lobos Blancos su segunda experiencia como técnico de selecciones, tras un breve paso por China en 2019.

Por ello, el país afronta su primera andadura en un Mundial con la ilusión de hacer un buen papel y, por qué no, lograr su primera victoria en el torneo. No será sencillo dado el nivel de sus contrincantes, pero la ilusión por lograrlo estará presente durante el trayecto.

Fechas y horarios

Jornada 1

Portugal - República Democrática del Congo (17 de junio, 19:00 horas)

Ukbekistán - Colombia (18 de junio, 16:00 horas)

Jornada 2

Portugal - Uzbekistán (23 de junio, 19:00 horas)

Colombia - República Democrática del Congo (24 de junio, 04:00 horas)

Jornada 3

Colombia - Portugal (28 de junio, 01:30 horas)

República Democrática del Congo - Uzbekistán (28 de junio, 01:30 horas)