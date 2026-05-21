Uzbekistán, el debut del primer país de Asia Central en un Mundial

UZBEKISTÁN – GRUPO K

Rivales en la fase de grupos: Colombia (17 jun., Ciudad de México), Portugal (23 jun., Houston) y R.D. Congo (27 jun., Atlanta).

Colombia (17 jun., Ciudad de México), Portugal (23 jun., Houston) y R.D. Congo (27 jun., Atlanta). Once tipo: Nishonov; Abdullayev, Ashurmatov, Khatamov, Suyunov; Makhmudov, Tursunov, Khusanov, Kobilov; Alijonov, Shomurodov.

Nishonov; Abdullayev, Ashurmatov, Khatamov, Suyunov; Makhmudov, Tursunov, Khusanov, Kobilov; Alijonov, Shomurodov. Clasificación: Segunda del Grupo A de la tercera ronda asiática (AFC), por detrás de Irán.

Segunda del Grupo A de la tercera ronda asiática (AFC), por detrás de Irán. Participaciones en el Mundial: 1 (debut).

1 (debut). Mejor posición en el Mundial: Debut.

Pase lo que pase, Uzbekistán ya ha hecho historia con su primera participación mundialista y con otro hito: nunca un país de Asia Central había disputado una Copa del Mundo, y ese honor corresponde a esta selección que logró el pase como segunda clasificada, por detrás de Irán, en su grupo de la clasificación zonal.

Formada en su mayoría por jugadores que disputan la Súper Liga local o la de la cercana Turquía, su gran hándicap será la falta de experiencia y el haber caído en un grupo con dos grandes selecciones como Portugal y Colombia.

Sus opciones de continuar son, por tanto, muy limitadas, y el objetivo estará en sumar algún punto en sus enfrentamientos y, especialmente, en el último, contra la República Democrática del Congo.

Un debut histórico para Asia Central

El seleccionador uzbeko es Fabio Cannavaro, Balón de Oro y exjugador del Real Madrid, que, como curiosidad, llegará a este Mundial con 52 años: los mismos que hace que su rival africano no disputa una Copa del Mundo.

Cannavaro aportará su experiencia como futbolista, porque como técnico de selecciones solo tuvo un paso breve por China.

La presión y la rapidez de los contragolpes son las señas de identidad del combinado uzbeko.

Uzbekistán ha construido una selección competitiva desde la cohesión de su bloque y el crecimiento progresivo de futbolistas con experiencia internacional.

La estrella

Abdukodir Khusanov es defensa central del Manchester City. Uno de los futbolistas que ha crecido junto a Pep Guardiola, un enamorado del juego y la velocidad de este central que puede actuar como mediocentro y que tiene toda una carrera por delante a sus 22 años.

Fichado por el Manchester City desde el Lens en una operación millonaria a comienzos de 2025, su valor de mercado se ha disparado en pocos meses.

Más veterano —30 años y cerca de cien partidos internacionales—, el delantero centro y capitán Eldor Shomurodov, tras jugar en Rusia e Italia, pertenece al Basaksehir de Estambul.

Fortalezas y debilidades

Uzbekistán es un equipo físico y veloz, con jugadores capaces de presionar y transitar rápido.

Buena parte del plantel milita en clubes de la Súper Liga uzbeka o en ligas cercanas como la turca, lo que da cohesión al bloque, aunque le resta exposición al máximo nivel.

La principal debilidad es evidente: la falta de experiencia mundialista y la diferencia de nivel con Portugal y Colombia.

¿Hasta dónde llegará?

Uzbekistán aspira a conseguir, al menos, una victoria, lo que ya sería motivo de gran celebración.

Clasificarse para los dieciseisavos tendría ribetes de hazaña.

El partido ante R.D. Congo el 27 de junio en Atlanta es, probablemente, el más equilibrado del grupo y el que puede decidir quién se lleva el tercer puesto.