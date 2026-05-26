Así queda el Grupo G del Mundial 2026: la despedida de Mohamed Salah

El Mundial de 2026 dejará un "último baile" de un futbolista que ha marcado una época no solo en su club, el Liverpool, sino también en la Premier League y su selección. Salah yEgiptollegan a la Copa del Mundo siendo el país más ganador de la Copa Africana de Naciones y uno de los grandes del fútbol continental.

Pero cuando se trata de Mundiales, su historial es modesta. Son cuatro participaciones y cero victorias en los últimos tres torneos. Sin embargo, la de 2026 puede ser diferente. Con un Mohhamed Salah en sus últimos coletazos y un Omar Marmoush que ha ganado importancia en la selección, las expectativas están en lograr esa primera victoria histórica.

En los últimos amistosos de preparación, Egipto goleó 4-0 a Arabia Saudita y consiguió un valioso empate ante España, lo que demuestra que puede poner en apuros a cualquiera en una buena noche. Además, el grupo en el que han sido colocados favorece la esperanza de poder clasificar, también por primera vez, a la siguiente ronda.

El fin de la era dorada belga

De Bruyne, Courtois, Lukaku. La generación dorada de Bélgicaque en 2018 llegó a ser la mejor del mundo según el ranking FIFA está cerca de llegar a su fin. Lo hace después de desaprovechar varias oportunidades en los últimos Mundiales. Acabó tercera en Rusia 2018, cayó en la fase de grupos en Qatar 2022, y ahora tiene en este torneo la última oportunidad de dejar algo más que buenas actuaciones.

Con una gran plantilla, los "diablos rojos" quieren completar un buen papel en esta edición. Desde Thibaut Courtois en portería hasta la constante amenaza de Doku en ataque, Bélgica cuenta con argumentos sólidos para creer en que la Copa del Mundo es posible. Por delante de ellos hay muchas selecciones favoritas, pero la realidad es que el equipo puede hacer frente a cualquiera.

Dentro del Grupo G, los belgas son claros favoritos para pasar como primeros de grupo y, a partir de ahí, será su capacidad competitiva la que determinará si la selección está hecha para palabras mayores.

Irán llega al Mundial con polémica

Además de Egipto y Bélgica, Iránes otra de las selecciones pertenecientes al Grupo G. Los persas se clasificaron para el Mundial liderando su grupo asiático con autoridad pero, a falta de dos meses para el inicio del torneo, su participación se puso en duda. Estados Unidos e Irán comenzaron un conflicto armado que desencadenó que el Ministerio de Deportes iraní prohibiera a todas las selecciones nacionales viajar a países considerados hostiles.

Una decisión que, por tanto, desautorizaba a la selección a jugar sus partidos en el país americano. Tras varias discusiones entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Ministerio de Deportes, Irán finalmente sí estará presente en la Copa del Mundo, por lo que no habrá ninguna sorpresa antes de que arranque la competición.

Confirmada su presencia por el propio Infantino, Irán disputará su cuarto mundial consecutivo con el objetivo de superar su mejor marca histórica, la primera fase. No obstante, no será tarea sencilla ya que el Grupo G está compuesto por dos selecciones con más calidad como lo son Bélgica y Egipto.

Nueva Zelanda jugará el tercer Mundial de su historia

16 años han pasado desde la última vez que Nueva Zelanda pisaba su último Mundial. Sudáfrica 2010 fue el último gran torneo de los "All Whites", y el recuerdo es imborrable. Tras completar la fase de grupos, los neozelandeses terminaron invictos con tres empates ante Eslovaquia, Italia y Paraguay, siendo la única selección del torneo que no perdió ningún partido.

A pesar de ello, no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda, lo que les dejó con un sabor agridulce. Por ello, en esta nueva edición, el objetivo no será otro que el de lograr una histórica clasificación a los dieciseisavos y romper con un muro que parece inquebrantable.

Con tres selecciones que están por encima de Nueva Zelanda en cuanto a términos de calidad se refiere, las posibilidades de lograrlo son reducidas. Aún así, la esperanza del país oceánico sigue intacta gracias a este nuevo formato que permite un mayor número de clasificados.

Fechas y horarios

Jornada 1

Bélgica - Egipto (15 de junio, 21:00 horas)

Irán - Nueva Zelanda (16 de junio, 03:00 horas)

Jornada 2

Bélgica - Irán (21 de junio, 21:00 horas)

Nueva Zelanda - Egipto (22 de junio, 03:00 horas)

Jornada 3

Nueva Zelanda - Bélgica (27 de junio, 05:00 horas)

Egipto - Irán (27 de junio, 05:00 horas)