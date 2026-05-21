Bélgica, la última llamada de una generación que no sabe perder a tiempo

BÉLGICA – GRUPO G

Rivales en la fase de grupos: Egipto (15 jun., Seattle), Irán (21 jun., Los Ángeles) y Nueva Zelanda (26 jun., Vancouver).

Egipto (15 jun., Seattle), Irán (21 jun., Los Ángeles) y Nueva Zelanda (26 jun., Vancouver). Once tipo: Courtois; Castagne, De Winter, Theate, Seys; Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne; Doku, Lukaku.

Courtois; Castagne, De Winter, Theate, Seys; Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne; Doku, Lukaku. Clasificación: Primera del Grupo J UEFA, con pleno de victorias.

Primera del Grupo J UEFA, con pleno de victorias. Participaciones en el Mundial: 15.

15. Mejor posición en el Mundial: Tercer puesto (Rusia 2018).

Bélgica es la selección que pudo reinar, pero ni en 2018 —una histórica pero agridulce tercera plaza— ni en 2022 —no pasó de la fase de grupos— cumplió con lo esperado.

La generación dorada comandada por De Bruyne y bien secundada deportivamente por Courtois no alcanzó la gloria, y llega a 2026 dando sus últimos coletazos.

Una generación ante su última oportunidad

Quizá ahora, ya sin la presión de ser una superfavorita, pueda demostrar que la suma de la vieja guardia y los retoques de los que vienen por detrás todavía da para llegar lejos.

No deben fiarse de Egipto —debut el 15 de junio—, Irán es una incógnita y Nueva Zelanda no debería ser un problema. La gran pregunta es si habrá gasolina para más adelante.

Rudi García, seleccionador desde 2025, llegó con la misión de recomponer la figura. No es exactamente un cambio de ciclo, pero la herida de la eliminación en Qatar no ha terminado de cerrarse ni en la afición ni en un vestuario marcado por la relación poco amistosa entre las dos estrellas.

Una puerta que Rudi García ha trabajado para cerrar, aunque nunca se podrá decir que esté completamente sellada.

La estrella

Como ya se ha hablado bastante de De Bruyne y Courtois, hay que destacar a Jérémy Doku. El desborde del futbolista del Manchester City es capaz de doblar a cualquier defensa.

Tiene 23 años, pero con más de cuarenta partidos con su selección ya no se le puede considerar una sorpresa.

No es un goleador, pero sí un asistente de lujo, y si Romelu Lukaku llega en buena forma, los dos pueden formar una pareja a tener muy en cuenta.

Youri Tielemans, del Aston Villa, y Leandro Trossard, en el Arsenal, son los otros futbolistas con peso y mucha experiencia del bloque belga.

Fortalezas y debilidades

La mayor fortaleza es la variedad de recursos en ataque: con los cambios de orientación de De Bruyne y el desborde de Doku, Bélgica puede desarbolar casi cualquier bloque compacto.

Pero hay una nube sobre el vestuario: la complicada relación personal entre De Bruyne y Courtois ha influido en el clima interno durante años.

Rudi García ha trabajado para estabilizarlo, pero la dinámica puede ser un factor cuando la presión apriete.

¿Hasta dónde llegará?

El Grupo G es uno de los más accesibles del torneo para su cabeza de serie. Bélgica debería pasar sin grandes apuros.

A partir de octavos, si les tocan España o Uruguay, la historia dice que pueden caer ante cualquier rival grande. Si el cuadro les da algo más asequible, pueden llegar lejos.

El sueño de ganar algo antes de disolverse definitivamente todavía está vivo, aunque hay que ganárselo.