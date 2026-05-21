Irán, clasificados sobre el campo, pero con la incertidumbre de la política

IRÁN – GRUPO G

Rivales en la fase de grupos: Nueva Zelanda (15 jun., Los Ángeles), Bélgica (21 jun., Los Ángeles) y Egipto (26 jun., Seattle).

Nueva Zelanda (15 jun., Los Ángeles), Bélgica (21 jun., Los Ángeles) y Egipto (26 jun., Seattle). Once tipo: Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi; Noorollahi, Jahanbakhsh, Ansarifard, Gholizadeh; Taremi, Azmoun.

Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi; Noorollahi, Jahanbakhsh, Ansarifard, Gholizadeh; Taremi, Azmoun. Clasificación: Primera de su grupo en la tercera ronda asiática (AFC).

Primera de su grupo en la tercera ronda asiática (AFC). Participaciones en el Mundial: 7 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026).

7 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Primera fase.

Irán es un clásico de las Copas del Mundo del siglo XXI. La de 2026 será su cuarta participación consecutiva. Así que no fue ninguna sorpresa que liderara su grupo de clasificación asiático y que ya no sea el equipo exótico que debutó en el 78 en Argentina.

Sin embargo, de Irán no se está hablando de su nivel futbolístico ni de sus opciones de superar por primera vez una fase de grupos: los componentes de la selección iraní estarán bajo la lupa de la política, selección hostil para el gobierno de los Estados Unidos y en territorio hostil para el suyo.

Una selección marcada por la incertidumbre

Si la FIFA cumple su palabra y mantiene el calendario, Irán jugará en Los Ángeles (dos partidos) y en Seattle, aunque el Ministerio de Deportes solicitó el cambio a México, donde se sentirían más seguros.

Infantino, por ahora, ha dejado claro que el calendario no se mueve.

Con esa presión y esa incertidumbre tendrá que trabajar una selección que lleva años aportando jugadores con calidad individual, muchos con experiencia europea, pero con una base cimentada en la solidez defensiva.

Y eso no va a cambiar en este 2026 con la mano del seleccionador Amir Ghalenoei —apodado "el general"—, que, tras la salida de Carlos Queiroz, lleva tres años moldeando un equipo que ya ha consolidado el joven talento llegado tras los Mundiales de Rusia y Catar.

En la fase de clasificación solo Uzbekistán, también presente en el Mundial, les hizo sombra. Su cruce con Egipto, partido que cierra el grupo, debe ser la llave para hacer historia.

La estrella

Mehdi Taremi es el hombre gol de Irán. Centenario con su selección, donde sale a gol cada dos partidos, acumula a sus 33 años una amplia experiencia en Europa: ha militado en el Oporto, en el Inter y ahora en el Olympiakos.

La experiencia y el olfato goleador de Taremi son el gran argumento ofensivo iraní.

Como complemento funciona Alireza Jahanbakhsh, un centrocampista diestro con desborde que milita en la liga belga tras haber pasado parte de su carrera en los Países Bajos.

El resto del combinado está formado, en su mayoría, por jugadores que disputan la Persian Pro League local.

Fortalezas y debilidades

Irán lleva siete Mundiales construyendo una identidad defensiva sólida y con capacidad para hacer daño en las transiciones.

La fortaleza es esa organización defensiva; la debilidad, la falta de gol cuando necesita abrir partidos.

Pero todo eso es secundario ante la incertidumbre política que rodea al equipo.

¿Hasta dónde llegará?

La respuesta depende de una variable que no tiene nada que ver con el fútbol. Si Irán juega, puede pelear con Egipto por el segundo puesto del grupo.

Si no llega a participar, la FIFA tendrá que improvisar. Hoy por hoy, el Grupo G es el más incierto del torneo, y no precisamente por razones futbolísticas.