Así queda el Grupo E del Mundial 2026: Alemania vuelve con hambre

Dentro de las grandes decepciones de los últimos años, Alemaniase ha consolidado como una de las selecciones de primer nivel con peores resultados en los últimos Mundiales. En Rusia 2018, la campeona del mundo de 2014 se fue a casa en la primera ronda tras perder con Corea del Sur.

Cuatro años después, en Qatar 2022, la historia volvió a repetirse. Ganó a Costa Rica, pero perdió con Japón y España, acabando con el sueño de pelear por una nueva Copa del Mundo. Dos eliminaciones seguidas que, en el contexto histórico de la "Mannschaft", sentaban un precedente.

Por ello, el Mundial de 2026 se presenta como una oportunidad única para redimirse por completo de los resultados y volver a poner al país en lo más alto del planeta. Además, una nueva generación de futbolistas que están llamados a ser importantes en la historia de la selección alemana son el argumento perfecto para pensar en cosas grandes. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kimmich, Nick Woltemade y Antonio Rüdiger son algunos de los futbolistas que apuntan a ser importantes en este Mundial de 2026.

No obstante, la clasificación a los dieciseisavos no será fácil ya que la suerte no ha estado del todo del lado de los alemanes. A pesar de ser la gran favorita para liderar el grupo, dos de las tres selecciones restantes supondrán un verdadero desafío para el conjunto dirigido por Julian Naggelsmann.

Costa de Marfil regresa a la Copa del Mundo

Costa de Marfil regresa al Mundial doce años después. Lo hace después de un sabor amargo en sus últimas participaciones, donde cayó en primera ronda en 2006, 2010 y 2014. La maldición de "Los Elefantes" en los Mundiales es casi tan curiosa como la de Escocia: equipos con grandes jugadores pero que no logran derribar la primera puerta.

Aquella generación con Drogba y Yaya Touré al mando tenía el mejor grupo de jugadores de África de su época, pero no fue suficiente para pasar a las siguientes rondas. Es por ello que la actual generación tiene la misión de borrar el pasado y volver a poner a Costa de Marfil en el mapa.

Un grupo de futbolistas con un estilo diferente pero con talento suficiente para lograr la clasificación a dieciseisavos. Amad Diallo, Franck Kessié, Ousmane Diomandé y Sébastien Haller como principales referencias tratarán de cruzar por fin el umbral mundialista que se le resiste desde hace veinte años.

Ecuador llega con sus mejores cartas

Otra de las grandes piedras del Grupo E es Ecuador. La "Tri" viaja a su quinto Mundial con la mejor defensa de su historia y se posiciona como la segunda favorita del grupo. No pasa de octavos desde que debutó en los Mundiales en 2002, pero lleva años construyendo un equipo sólido que en Qatar 2022 solo se rompió por una derrota en el último partido de grupo ante Senegal.

Por ello, los ecuatorianos se quieren quitar la espina y hacer historia. El pase a dieciseisavos les mantendría aún lejos de superar su mejor marca, pero gracias al talento y la magia de futbolistas como Moisés Caicedo, líder en el centro del campo, y Piero Hincapié, capitán en la zaga, todo es posible.

Curasao, la gran sorpresa del Mundial

Si algo tiene de especial este Grupo E es la presencia de un país completamente virgen en los Mundiales. Curazao, una isla caribeña con alrededor de 150.000 habitantes, se estrenará en la Copa del Mundo de 2026. Se trata de un territorio autónomo de los Países Bajos que juega los partidos que no puede disputar en casa en otro país ya que su estadio principal no tiene la capacidad mínima exigida.

Sin embargo, eso no ha impedido que Curazao complete la gesta de debutar por primera vez en su historia en el Mundial. Además, su clasificación fue por todo lo alto. Logró acabar en primera posición del Grupo B de CONCACAF, superando aJamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

Al ser su primera vez, el objetivo realista será competir con dignidad ante las tres grandes selecciones del grupo. Su pase a la siguiente fase es claramente una misión muy difícil, pero la historia del país ya está escrita. Estar en el Mundial es todo un premio al trabajo bien hecho, y competir contra grandes equipos será un lujo que vivirán en primera persona.

Fechas y horarios

Jornada 1

Alemania - Curazao (14 de junio, 19:00 horas)

Costa de Marfil - Ecuador (15 de junio, 01:00 horas)

Jornada 2

Alemania - Costa de Marfil (20 de junio, 22:00 horas)

Ecuador - Curazao (21 de junio, 02:00 horas)

Jornada 3

Curazao - Costa de Marfil (25 de junio, 22:00 horas)

Ecuador - Alemania (25 de junio, 22:00 horas)