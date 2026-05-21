Ecuador llega con sus mejores cartas, pero con la pregunta de siempre

ECUADOR – GRUPO E

Rivales en la fase de grupos: Costa de Marfil (14 jun., Filadelfia), Curazao (20 jun., Kansas City) y Alemania (25 jun., Nueva York).

Costa de Marfil (14 jun., Filadelfia), Curazao (20 jun., Kansas City) y Alemania (25 jun., Nueva York). Once tipo: Galíndez; Estupiñán, Ordóñez, Hincapié, Pacho; Caicedo, Vite, Alan Franco, Gonzalo Plata; Enner Valencia, Páez.

Galíndez; Estupiñán, Ordóñez, Hincapié, Pacho; Caicedo, Vite, Alan Franco, Gonzalo Plata; Enner Valencia, Páez. Clasificación: Segunda en la eliminatoria CONMEBOL, por detrás de Argentina, con solo dos derrotas y cinco goles encajados en dieciocho partidos.

Segunda en la eliminatoria CONMEBOL, por detrás de Argentina, con solo dos derrotas y cinco goles encajados en dieciocho partidos. Participaciones en el Mundial: 5 (2002, 2006, 2014, 2022, 2026).

5 (2002, 2006, 2014, 2022, 2026). Mejor posición en el Mundial: Octavos de final (Alemania 2006).

Ecuador llega al Mundial 2026 en uno de los mejores momentos de los últimos años, y así quedó reflejado en la fase de clasificación sudamericana, en la que se mostró como un equipo sólido y maduro, preparado para intentar objetivos más ambiciosos.

La segunda plaza tras Argentina, con solo dos derrotas y cinco goles encajados en dieciocho partidos, dejó un buen sabor de boca en los aficionados de la Tri, que sueñan con dar un paso más en su historia mundialista.

Hay que recordar que la selección ecuatoriana nunca ha superado la ronda de octavos de final, fase que alcanzó una sola vez en su historia (Alemania 2006). Y a Ecuador le costó mucho alcanzar su primera participación, que se produjo cuatro años antes, en Corea-Japón 2002.

Una selección sólida y madura

Ecuador llegará a Estados Unidos en plena madurez pese a la juventud de varios de sus jugadores clave. Una juventud no exenta de experiencia, porque sus futbolistas más importantes también lo son en sus clubes europeos: William Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea) son el mejor ejemplo.

De esa experiencia y de un físico privilegiado se ha servido el seleccionador Sebastián Beccacece, que se hizo cargo de la selección tras su paso por el Elche y que, tras la derrota inicial ante Brasil (1-0), se mantiene invicto desde entonces.

En cuanto al sistema de juego, Ecuador presenta una defensa de élite, un centro del campo capaz de generar una presión alta y un ataque muy vertical: en definitiva, lo que viene a ser un equipo muy incómodo para los rivales.

En su debe está la poca efectividad ofensiva y que es otro equipo cuando se le obliga a llevar el peso del partido o elaborar juego en estático. Debutará contra Costa de Marfil, partido clave, el 14 de junio.

La estrella

Como hemos hecho referencia a la potentísima línea defensiva, destacamos como jugador relevante al capitán y referente histórico, ya goleador y figura en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.

Enner Valencia, que regresó al Pachuca, es el futbolista que debe hacer de pegamento con esta generación de jugadores atléticos aportando su experiencia, aunque quizá tenga que hacerlo desde el banquillo.

Es uno de los asuntos pendientes para el seleccionador Beccacece: Valencia no ha sido titular con el club mexicano, y esa inactividad se paga a los 36 años.

La pregunta es si su jerarquía sigue compensando los minutos que no ha jugado en clave de competición.

Fortalezas y debilidades

Ecuador es casi imposible de batir cuando está bien organizado. La fortaleza defensiva es real y contrastada —cinco goles encajados en dieciocho partidos de eliminatoria es una cifra solo al alcance de las grandes—.

El punto flaco es el gol: la Tri es, junto a Paraguay, una de las ofensivas menos efectivas de la CONMEBOL. No contar con un nueve de área de primer nivel es un problema que se vuelve enorme cuando el partido está cerrado y hay que inventar algo.

¿Hasta dónde llegará?

El choque con Costa de Marfil en la primera jornada es, en la práctica, la llave del grupo. Si Ecuador lo gana, tiene el camino despejado hacia octavos.

Si lo pierde, depender de Alemania para seguir adelante es una posición complicada. Con Caicedo y la defensa en forma, pueden llegar a la segunda ronda. Sin gol, ahí se acaba el viaje.