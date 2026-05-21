Curazao, 150.000 habitantes y un sueño gigantesco

CURAZAO – GRUPO E

Rivales en la fase de grupos: Alemania (14 jun., Houston), Ecuador (20 jun., Kansas City) y Costa de Marfil (25 jun., Filadelfia).

Alemania (14 jun., Houston), Ecuador (20 jun., Kansas City) y Costa de Marfil (25 jun., Filadelfia). Once tipo: Eloy Room; Sambo, Van Eijma, Obispo, Floranus; L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia; Chong, Locadia, Hansen.

Eloy Room; Sambo, Van Eijma, Obispo, Floranus; L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia; Chong, Locadia, Hansen. Clasificación: Primera del Grupo B de CONCACAF, dejando fuera a Jamaica y Trinidad y Tobago.

Primera del Grupo B de CONCACAF, dejando fuera a Jamaica y Trinidad y Tobago. Participaciones en el Mundial: 1 (debut).

1 (debut). Mejor posición en el Mundial: Debut.

El exotismo del Mundial. La selección caribeña se estrena en una cita mundialista y debutará contra una de las grandes, Alemania. Todo lo que no sean tres derrotas frente a los tres rivales del grupo pasará a formar parte de la historia de las fases finales: Curazao es el país con menor población que ha clasificado a su selección para una Copa del Mundo, y además lo ha conseguido en tiempo récord.

En poco menos de diez años, este país de 150.000 habitantes ha pasado de ser un debutante en competiciones internacionales a dejar fuera a selecciones como Jamaica o Trinidad y Tobago, firmando además el mejor registro de goles a favor de la CONCACAF en la clasificación.

También su seguridad defensiva —tres goles encajados— ha llamado la atención por lo poco habitual en selecciones caribeñas.

Un proyecto construido desde Países Bajos

Su ascenso viene avalado por el trabajo de captación realizado por la federación y la mezcla de jugadores locales con futbolistas formados en los Países Bajos, la mayoría procedentes de selecciones juveniles.

Todo bajo la supervisión de entrenadores con experiencia internacional, como el veteranísimo Dick Advocaat, que fue, curiosamente, el seleccionador de los neerlandeses en el anterior Mundial disputado en Estados Unidos, el de 1994.

Motivos personales le obligaron a renunciar al cargo, que ahora ocupa Fred Rutten, exentrenador del PSV Eindhoven y debutante como seleccionador.

Curazao mezcla el físico y el talento caribeño con la táctica neerlandesa y ha destacado en la clasificación por su juego rápido en las bandas y su buen contragolpe.

Mucho tendrán que trabajar para conseguir resultados, porque, además de Alemania, en su grupo están Ecuador y Costa de Marfil. Jugarán en Houston (debut el 14 de junio), Kansas City y Filadelfia.

La estrella

Vistió la camiseta del Manchester United, y eso tiene que ser ya suficiente bagaje para un futbolista nacido en la capital curazoleña —Willemstad— y que fue internacional neerlandés sub-21.

Lo cierto es que su paso por varios clubes y países europeos no ha terminado de relanzar la carrera de este delantero de 26 años, poco goleador pero con más de 150 partidos a sus espaldas en el fútbol profesional entre Bélgica, Alemania y la Segunda inglesa.

Debutó con Curazao en agosto de 2025 y marcó dos goles en la victoria contra Bermudas. En un equipo sin grandes nombres en las grandes ligas, su recorrido europeo le coloca como referente futbolístico y simbólico del proyecto.

Fortalezas y debilidades

La gran fortaleza de Curazao es la cohesión de un grupo que se conoce bien y comparte una identidad neerlandesa muy reconocible en el campo: juego rápido por banda, contragolpe ordenado y disciplina defensiva.

El equipo ha sorprendido por su organización y competitividad, algo poco habitual en selecciones debutantes de este nivel.

La debilidad es obvia: el salto de nivel competitivo respecto a la CONCACAF caribeña es enorme, y los rivales de su grupo tienen jugadores en las mejores ligas del mundo.

¿Hasta dónde llegará?

Curazao llega sabiendo que Alemania y Ecuador están a otro nivel, y que Costa de Marfil tampoco le será cómodo.

El objetivo realista es competir con dignidad, aprender todo lo posible y plantar cara al menos en un partido.

Una victoria sería histórica. Un empate, también.