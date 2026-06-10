El árbitro somalí vetado del Mundial es recibido como un héroe en su país: "Continuaré trabajando duro y haré historia"

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan ha sido noticia en los últimos días por ser vetado por Estados Unidos para entrar al país. Su acceso fue denegado la semana pasada cuando estaba dispuesto a participar en el Mundial de fútbol que arrancará este próximo 11 de junio.

Abdulkadir, que fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), regresó a su país este miércoles y fue recibido como un héroe. Decenas de personas dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, al colegiado, que iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo.

Entre gritos y aplausos, el colegiado se dirigió a los allí presentes asegurando no estar molesto por la situación: "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré. Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

Un orgullo para su pueblo

Tras su llegada a Somalia, varias figuras relevantes del país se manifestaron a favor del árbitro. Uno de ellos fue el ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, quien subrayó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí".

Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, mostró su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

¿Por qué el árbitro somalí no ha podido entrar en EE.UU?

El colegiado somalí que se dirigía a Estados Unidos para arbitrar en la Copa del Mundo fue detenido en su entrada y expulsado a su país. Tal y como afirmó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado, su entrada fue denegada alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

Artan aterrizó el pasado 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país. Todo ello es posible debido a que Somalia se encuentra en una larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EEUU por parte del gobierno de Donald Trump.

Después de conocerse la noticia, la FIFA declaró que no tiene nada que ver con su expulsión ya que no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, donde se incluye la concesión de visados.