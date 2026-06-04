Mourinho dice que el vídeo de Florentino está hecho con IA

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Nueva vuelta de tuerca en las elecciones del Real Madrid. Desde Portugal, el diario 'Récord' asegura que el técnico portugués no habría grabado el vídeo hecho publico ayer por la candidatura de Florentino Pérez, en el que aparece con una camiseta del Real Madrid, diciendo "sí", confirmando así su posible regreso al banquillo blanco de mano de Florentino.

Según el diario luso, Mourinho contactó con el Benfica para asegurar al club que no había grabado el video y que las imágenes fueron generadas por inteligencia artificial. Lo cierto es que el Real Madrid ya habría notificado al Benfica que pagará los 15 millones de euros por José Mourinho la próxima semana si Florentino Pérez es elegido presidente.