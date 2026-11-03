Michel Owono denuncia una ola de insultos racistas tras ser confundido con el portero del Andorra que chocó con Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ha desencadenado una oleada de rabia e indignación por parte de la sociedad que se ha trasladado fuera del terreno de juego. El duro choque entre el portero del Andorra, Jesús Owono, y el delantero tinerfeño, ha acabado con el fallecimiento esta madrugada del madrileño en el hospital.

Tras ello, multitud de personas han ido a buscar los perfiles del portero andorrano con el objetivo de increpar su acción a través de numerosos comentarios racistas. Sin embargo, muchos han confundido al portero del Andorra con Michel Owono, jugador del CF Can Vidalet de Llobregat.

Tras sufrir una campaña de acoso y amenazas, Michel Owono se ha visto obligado a salir públicamente para aclarar que todo se trata de una confusión y que él no ha estado involucrado.

El comunicado de Michel Owono

Tras recibir insultos, mensajes de odio y amenazas, el futbolista del CF Can Vidalet de Llobregat ha colgado una publicación en sus redes sociales para frenar el acoso.

En primer lugar, Owono ha trasladado sus condolencias por la muerte del delantero blanquiazul. "Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra", comienza la carta publicada, donde también aprovecha para mandar todo su apoyo a la familia del futbolista.

Continuando su mensaje, el jugador ha querido aclarar la situación que está viviendo, siendo perjudicado sin tener nada que ver con lo sucedido. "No soy Jesús Owono y no tengo ninguna relación con lo sucedido", ha explicado. Y es que según ha detallado, el tener el mismo apellido que su compañero de profesión ha generado que sus redes se hayan llenado de insultos hacia su persona en las últimas horas.

Por último, ha condenado los insultos racistas recibidos. "No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo", ha asegurado.

El guardameta lanza una reflexión

Con su comunicado, el futbolista ha querido lanzar un mensaje a toda la sociedad. A pesar del dolor por la tragedia, Michel Owono ha señalado que la discriminación y el odio no debe tener cabida en el deporte. "El fútbol debe unir, no dividir. El odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida", ha señalado.

Tras ello, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas y ha concluido pidiendo un mundo "con más respeto, menos odio y más humanidad".

Asimismo, el club catalán ha condenado los insultos hacia su jugador en lo que describen como "un ataque injustificado" por una confusión de identidad. "El respeto no es negociable. Estamos a tu lado", recoge el comunicado.