Mbappé, baja contra el Benfica

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, no ha entrado en la convocatoria del técnico Álvaro Arbeloa y será baja para el partido de este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu (21.00 horas) ante el SL Benfica portugués, correspondiente a la vuelta del 'playoff' de la Liga de Campeones 2025-2026.

Baja definitiva

El conjunto madridista no ha ofrecido hasta el momento ningún parte médico del '10', el cual entrenó en la sesión previa al choque de este martes con el resto del grupo y al que su entrenador había visto "listo" para el duelo ante el equipo lisboeta.

El salmantino avanzó en rueda de prensa que Mbappé estaba "preparado para jugar mañana", aunque "lleva varias semanas" tocado por un problema en la rodilla. "Quiero poner en valor el compromiso que está demostrando. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial. Las defensas, cuando lo tiene enfrente, saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana", afirmó.

Sin embargo, el francés no podrá ser de la partida para este encuentro ante el Benfica y se une a las bajas por lesión de Dean Huijsen, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Eder Militao, más la de Rodrygo Goes por sanción. Esto motiva que la convocatoria madridista se complete con jugadores del filial como Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

La lista es la formada por Courtois, Lunin y Fran González como porteros, Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy como defensas, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago como centrocampistas, y Vinícius Jr, Gonzalo, Brahim y Mastantuono como delanteros.