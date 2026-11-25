El Real Madrid ha logrado este martes su quinta victoria en Champions y mantiene el pleno en Europa colocándose como líder de la Fase Liga en solitario a la espera de lo que haga mañana el PSG. El equipo blanco goleó al PSV con goles Valverde, Bellingham, Mbappé (2) y Vinicius, pero dejó muchas dudas durante la primera parte.

De hecho, al descanso se fue el Madrid por debajo en el marcador tras una primera parte en la que el equipo holandés fue bastante mejor. Mourinho rotó a jugadores importantes como Huijsen, Konaté y Jude Bellingham, que fue clave en la segunda parte.

La entrada del inglés tras el descanso cambió la cara al equipo y fue precisamente él quien marcó el 2-1 que certificó la remontada con una obra de arte que puso en pie al Bernabéu.

Los de Mourinho activaron el modo apisonadora en un segundo tiempo que también sirvió para que Vinicius, que volvió a estar bien, se reencontrara con el gol.